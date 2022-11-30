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聖誕節最適合參觀的南加小鎮原來是這裡

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）

隨著感恩節假期結束，聖誕節也將來臨。專業旅行網站發布聖誕節最適合遊覽的小鎮名單，南加州一個小鎮名列其中，那就是索夫昂(Solvang），又稱丹麥村。

根據旅行網站 Tripstodiscover.com 發布的 21 個聖誕節最適合參觀的小鎮名單，加州唯一上榜的就是丹麥村。這個小村莊位於聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）葡萄酒之鄉聖塔伊內斯山谷（Santa Ynez Valley）的中心地帶，是一個非常迷人的小鎮，擁有眾多歐洲建築，瀰漫著典雅的藝術氣息，這個小鎮絕對會全力以赴迎接聖誕節的到來。

小鎮有數十家精品店，出售傳統的丹麥商品，包括木底鞋和其他小擺設，當然也有世界著名的丹麥點心（ aebleskivers） 。在冬天，小鎮的大部分地方都裝飾著節日燈飾和花圈，漫步在寧靜小鎮的街道上時，可以感受到濃厚的節日氣氛。

每年，丹麥村都會慶祝 Julefest，這是一個為期一個月的慶祝活動，該節日網站表示，慶祝活動「讓人回想起過去更簡單的時間，以及假期的回憶。」Julefest 以節日遊行、音樂表演和夜間燈光秀為特色，音樂與閃爍的燈光同步。另外，丹麥村每年舉辦「聖誕奇觀」演出，至今已舉辦近40年，表演者齊聚一堂講述聖誕節的故事。

新年過後，節日正式結束，屆時聖塔伊內斯山谷的居民會聚集起來進行大規模的聖誕樹焚燒活動，這既代表著節日的結尾，也是關於火災危險的重大宣傳活動。

丹麥村的住宿選擇既有便宜的汽車旅館，也有豪華度假村，每種預算都有很多選擇。因為距離洛杉磯只有兩個半小時的車程，也可以選擇當日來回。請記住，鎮上的大部分場所太陽一落山就會關閉，所以儘早趕到那裡，可以最大限度享受旅行時光，入夜之後，整個小鎮會變得非常安靜。

如果你正在尋找聖誕節的一個度假勝地，但又不想開車太遠，古色古香的丹麥村絕對是個不錯的選擇，置身其中，會感覺自己就像在一些浪漫電影的場景裡。

聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
旅行網站發布聖誕節最適合遊覽的地方，南加小鎮丹麥村名列其中。（Unsplash....
旅行網站發布聖誕節最適合遊覽的地方，南加小鎮丹麥村名列其中。（Unsplash.com）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
聖誕節最適合參觀的南加小鎮、丹麥城。（本報記者╱攝影）
丹麥城擁有著名的丹麥點心。（本報記者╱攝影）
丹麥城擁有著名的丹麥點心。（本報記者╱攝影）

聖誕節 加州 遊行

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