影/洛縣華女攜槍上班 枕頭下也放槍 原來是因為這個

業主加強防範設施，在鐵門裡面加了一把鎖。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）一名華人理髮店業主，日前接受採訪時表示，她每天上班都帶著槍，晚上睡覺時也把槍放在枕頭下。華女 這麼做是因為她對目前的治安很沒有安全感，而她的理髮店也曾經遭遇過入室盜竊。

影音來源：記者邵敏

C女士的理髮店位於亞市熱鬧街區，就在鮑德溫大道（Baldwin Ave）和杜瓦迪路（Duarte Rd）交叉口附近。自從去年店裡曾發生一起驚險的入室盜竊案後，C女士說自己就一直帶槍上班，「每天我都把槍放在口袋裡，太恐怖了，現在完全沒有安全感。」

案發在去年7月底，C女士記得那天晚上大概7時左右，天色已經快黑了，她還在在店裡給顧客剪頭髮，「店裡包括我在內還有三名女性，我在忙著，都沒注意到周圍發生什麼。」就在C女士剪髮結束後，她突然看到後面的鐵門敞開著，「我當時愣了一下，這個鐵門一直鎖著，只有從裡面才能打開，怎麼會開著。」C女士立即檢查房間，發現一個手提包沒有了，車鑰匙也沒了， 而且鐵門有明顯撬過的痕跡。

當天監控視頻顯示，晚上7時左右，一名又高又大的黑人男子出現在後門，他戴著口罩、帽子，因為鐵門已上鎖，男子就用工具把門底剪開，並伸手從裡面打開房門。 C女士說：「他進來後搜查每個房間，拿走我的手提包，包裡有多張銀行卡、個人證件、車鑰匙，但現金不多。」

案發後，C女士立即打電話報警，警察 勘查現場並做了筆錄，表示會在最近一段時間加強附近巡邏。 C女士回憶，警察當時讓她趕緊換車鎖，因為鑰匙已被對方偷走，還說歹徒可能會再來，「我說包裡才幾十元現金，說明店裡沒什麼財物，小偷為什麼還會再上門？警察當時回覆說，對於這些不法之徒，偷幾十元就可以買毒品，所以很有可能再來，這番話把我嚇得不輕。」

對於整個案發過程，C女士非常後怕，「當時我們三個女孩在店裡，歹徒就這樣從後門走進來，幸好他找到包離開，如果沒有拿到包，會不會直接衝上來搶我們，太可怕了。那天我因為一直在忙碌，沒有察覺有人進來，所以歹徒沒有和我們發生正面衝突。」

事發後，C女士的警察朋友提醒她，現在治安環境不好，建議她帶槍上班，「朋友說，萬一歹徒上門威脅到我的生命，我就可以開槍，因為在我的物業裡，我可以持槍，但出門時不能帶槍。」C女士表示，自從去年案發後，她就聽從朋友建議，開始天天帶槍上班。為避免歹徒故技重施，破壞門底伸手進來就能開門，C女士重新加強店裡的防範設施，在鐵門裡面加了一把鎖，而且只能用鑰匙才能從屋內打開這扇後門。

除了上班帶槍外，C女士現在晚上睡覺時也把槍放在枕頭底下，她說只有這樣才有安全感，才敢入睡，「我來美國十幾年了，剛來時晚上家裡都不鎖門，現在門窗緊鎖還時刻擔心有賊闖入，槍放在觸手能及的地方才放心。」