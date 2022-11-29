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洛縣華人區暴力入室搶案3亞裔受傷 受害者講述恐怖經歷

記者邵敏／艾爾蒙地即時報導
劫匪用槍指著男孩讓他交出錢財，男孩掏出一元，因為這是他所有的錢。（KTLA）
劫匪用槍指著男孩讓他交出錢財，男孩掏出一元，因為這是他所有的錢。（KTLA）

洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）日前發生暴力入室搶劫案件，一群不法之徒接連闖進三戶居民家中，導致三人受傷送醫，一人至今仍處於危急狀態，另兩人情況穩定。據信，這三人都是亞裔。而在歹徒作案期間，曾用槍指著一名男孩讓他交出錢財，男孩掏出一元，因為這是他所有的錢。

案件發生在11月27日（周日）凌晨 1 時 20 分左右，案發地點位於艾爾蒙地市波特雷羅大道（Potrero Avenue）2700 街區。艾爾蒙地警局指出，歹徒在進入最後一所房子時，襲擊了三名亞裔家庭成員，他們的年齡在41歲至74歲之間。

據悉，這群歹徒襲擊了這個地區的三所房屋，並用槍指著其中一棟屋內的一名男孩，讓他把所有的東西都交出來，但男孩僅有一張一美元的鈔票。

一位沒有具名的受害者講述當時的恐怖經歷，「有人打了我的腦袋，但我並沒有因此失去知覺，我們一直在和對方搏鬥。」這名受害者表示，案發當天，家中慶祝孩子的生日聚會，幾個小時後，歹徒就打碎一扇移動玻璃門闖入屋內。「他們抓住我，用拉鍊把我綁起來，我非常無助。」被害人回憶說，「他們還衝著我的孩子叫喊，把你的錢給我，把你的錢給我。孩子掏出一元給了他們，因為那是他所有的。」

歹徒在得到所有東西後，很快將注意力轉向鄰居。被害人表示，「我當時告訴他們，鄰居只是老人，他們什麼都沒有。」但劫匪還是闖進鄰居家中，後來傳來尖叫聲，之後又是槍聲，這名被害人回憶說：「那一刻，我只是在祈禱，天哪，他們會不會殺了這些老人。」

槍聲是劫匪的警告，警方後來證實受害者幾乎被當場毆打致死。艾爾蒙地市警官Adam Choe指出，「嫌犯使用槍支毆打一些被害人，導致案發後有三人被送到醫院搶救，其中一人至今仍處於危急狀態。 」暴力入室襲擊案發生後不久，警方逮捕了24 歲的康普頓（Compton）居民 Ajaon Payne 和一名 17 歲的男子，至少還有另外兩名嫌疑人在逃。目前兩名被捕的嫌犯保釋金被設定為88萬元。

相關報導指出，這群不法之徒似乎在尋找什麼特別的東西，但警方目前仍不確定，除了錢財之外他們還在尋找什麼。 Choe表示，其中一名已被拘留的嫌疑人，有南加州地區長期犯罪歷史，「我們還不知道這些嫌犯是否屬於犯罪組織，但他們肯定不是來自艾爾蒙地地區，而是專門來到這裡作案。」

在遭遇恐怖的搶劫經歷後，被害人表示，被損壞的房屋或許可以快速修復，但一家人恢復安全感卻需要很長一段時間。

艾爾蒙地市發生暴力入室搶劫案件，不法之徒闖進三戶居民家中，導致三人重傷送醫。（K...
艾爾蒙地市發生暴力入室搶劫案件，不法之徒闖進三戶居民家中，導致三人重傷送醫。（KTLA）

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