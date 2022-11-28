「藝海藏家」展覽聖蓋博開幕 各族優秀裔藝術品雲集

聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）（右）和「藝海藏家」節目創始人王欣（左）。（受訪者提供）

中國藝術與收藏系列節目「藝海藏家」，飄洋過海來到洛杉磯 ，其線下空間「The Scholart Selection」日前在聖蓋博 市(San Gabriel)開幕。

「藝海藏家」節目創始人、「The Scholart Selection」負責人王欣表示，自疫情以來，藝術行業似乎成為首先被拋棄的行業，這也讓她意識到，藝術不應該是冰冷的，應該是有溫度的，當民衆陷入絕望和無助的時候，藝術可以溫暖與撫慰人心。在經歷對藝術的本質和意義反覆思考後，決定讓「藝海藏家」落地線下，建立屬於自己的藝術空間。而當她在洛杉磯尋找合適的地點時，發現位於聖蓋博市、擁有悠久歷史的Mission，由於聖蓋博市政府對歷史文化遺產原貌的保護，這裡仍舊保留著200年前街道的古老模樣。受到豐富的歷史和優美的環境深深吸引，她發現終於找到了嚮往的地方。

在經歷了長達一年的洽談、申請、報批、裝修等艱難的過程後，「藝海藏家」線下空間「The Scholart Selection」終於在2022年10月落成。在這個線下空間，「藝海藏家」的國際團隊會精選來自各個族裔藝術家的優秀藝術品，用豐富多彩的藝術形式展現出來，讓人們不僅可以看到、聽到，還可以觸摸到、感受到。因為只有與人面對面的藝術，才能體現最真實的魅力。