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洛縣千份免費救濟品秒發完 領取者嘆「生活好難」

記者邵敏／羅斯密即時報導
禮包有衣服、食品等各種日用品，內容豐富。（主辦方提供）
禮包有衣服、食品等各種日用品，內容豐富。（主辦方提供）

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）日前發放感恩節大禮包，包括食物、衣服等各種日常生活物資，聞訊而來的民眾紛紛前來領取，1000份禮包一個小時內很快就發送完。不少領取物資的长者表示，「物價上漲，導致現在的生活太難熬。」

11月27日一早，階進慈善基金會在羅斯密（Rosemead）法印寺（Dharma Seal Temple），舉辦一年一度的感恩節大禮包發放活動，為需要幫助的社區長者與弱勢家庭派送免費生活物資。

上午7時左右，已經有兩百多人排隊領取。基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，短短一個小時，工作人員就已經發送完所有1000份禮包，「現場仍有許多排隊民眾，沒有拿到這些物資，不得不失望離去。」

此次禮包有衣服、食品等各種日用品，其中包括麵條、蔬菜、水果、餅乾、午餐肉、罐頭魚等，內容豐富。前來領取免費物資的一些華裔老人表示，因為這幾年的疫情、以及物價上漲，造成他們生活困難，因此特意前來領取禮包，很開心能得到基金會的救助。

當日領取免費物資的方式分成兩種，有些人開車領取，也有人排隊領取。葉品毅描述當時的現場，「沒想到會有這麼多人，法印寺後面的一條路全排滿，一直排到街角那裡。」

成立於2016年的階進慈善基金會，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為低收入、無保險和保險不足的家庭，提供免費醫療服務，以及贈送各種生活物資，幫助民眾度過難關。據悉，該基金會將於12月4日為當地民眾免費接種流感、新冠疫苗，接種地點位於法印寺（3027 Del Mar Ave., Rosemead）。民眾可在myturn.ca.gov提前進行預約，無預約者屆時需排隊等候，先到先得，預約及更多詳情可致電 888-996-9985。

當天上午7時左右，已經有兩百多人排隊領取免費物資。（主辦方提供）
當天上午7時左右，已經有兩百多人排隊領取免費物資。（主辦方提供）
1000份禮包一個小時內很快就發送完。（主辦方提供）
1000份禮包一個小時內很快就發送完。（主辦方提供）

保險 低收入 疫情

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