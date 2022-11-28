南加華人出海 上百海豚伴遊 還幸運拍下鯨魚出水畫面

灰鯨將於12月游經洛杉磯海岸。（受訪者提供）

南加 海域溫暖，每年會有各類鯨群游至此地繁衍後代。家住洛杉磯 的華人J女士趁著秋日好天氣，與家人一同出海，除了享受到上百隻「海豚伴遊」的體驗，還幸運地遇見了一隻座頭鯨並拍下了視頻片段。

視頻來源：記者趙健

據當地的遊輪公司介紹，南加洛杉磯縣長堤市（Long Beach）和橙縣新港灘市（Newport Beach）的海岸，是世界聞名的觀鯨地點，不同季節中都有機會見到不同品種的鯨魚經過此地，其中包括藍鯨、灰鯨、座頭鯨、虎鯨、長須鯨等品種。此外，海獅、海豹、海鳥、飛魚也是「觀鯨之旅」中能遇到的常客。

「上週還有遊客在這裡看到一隻藍鯨。與往年不同，今年夏季的海水溫度相對較低，導致大量的鱗蝦遲遲未離開，因此以鱗蝦為食的藍鯨也一直留在這裡，牠們往年在7月份就應該離開了。但藍鯨的數量極少，能夠見到牠們一次真的是非常幸運。」從業數十年的賞鯨導遊Jen說，藍鯨是地球上現存體積最大的動物，一隻成年的藍鯨長度可達108英呎，重量會超過180噸，但近年來因為過度捕撈，瀕臨滅絕。

Jen說，12月會有灰鯨群游經此地，他們從阿拉斯加一路向南遷徙，至墨西哥下加利福利亞海岸（Baja California）繁殖後代。最近牠們在加拿大附近，沿著北美洲海岸一直往下游，預計將在12月在洛杉磯附近海域出現。

「當然，能否看到鯨魚是需要運氣的。」Jen表示，雖然目前還沒有好的辦法可以準確預測觀鯨，但遊客其實可以通過社交媒體動態了解近期有什麼樣的鯨魚出現在附近海域。一般來說，鯨魚會在同一海域待上幾週的時間。另外，如果前一天是大風天氣，看到鯨魚的機率會更大。

Jen表示，為避免對海洋生態環境造成傷害，法律上是禁止觀光 遊輪靠近鯨魚或其他海洋哺乳動物。她說：「法律上對賞鯨的距離有嚴格規定，觀賞海豚則沒有限制。而且海豚也非常喜歡主動靠近遊輪。另外有趣的是，如果有海獅爬上遊船的甲板，你可不能趕走它，因為這也違法，正確的做法是等它自行離開。」

遊客J女士表示，這是第一次這麼近距離在大海裡看到海豚，雖然沒有看到電影畫面裡整隻躍出水面的座頭鯨，但還是覺得很滿意。 「這趟賞鯨之旅的體驗很好，遊覽全程中看到了幾百隻海豚在跟著我們的船跳躍，而且還聽到了座頭鯨的『歌聲』，配上洛杉磯秋末的好天氣，真的很開心。」