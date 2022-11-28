可怕 洛杉磯2悍匪持槍搶勞力士 視頻全錄

兩名黑衣劫匪搶走男子勞力士手錶。（LAPD提供）

洛杉磯 市警局（LAPD）28日發布消息，兩名持槍搶匪在洛杉磯Mid-Wilshire地區作案，搶走一名路人的勞力士手錶後逃逸，不過隨後被警方抓捕歸案。兩名搶匪的作案過程，剛好被路人拍下。

影音來源：LAPD/記者王若然後製

該案發生在26日中午12時30分，地點為六街和La Brea Avenue交叉口。根據路人拍攝的視頻，兩名身著黑衣的搶匪，暴力地將一路人手腕上的勞力士手錶拽下。這名路人似乎在等紅燈，來不及掙扎，只得眼睜睜看著手錶被搶。作案後，兩名劫匪跳上停在旁邊接應的車輪後逃離。

洛杉磯市警局接到報案後，調動附近巡邏的警車追逐搶匪。洛杉磯市警局指出，「警匪追逐過程中，嫌犯所乘的汽車 撞上另一輛平民車輛，導致被撞汽車司機以及其中一名劫匪受輕傷，警方先逮捕那名受傷的劫匪。另一名劫匪則下車逃跑，期間他上了另一輛汽車。不過很快被警方逼停，第二名嫌犯棄車步行逃跑時，被警方逮捕。警方從兩名嫌犯身上搜出了一隻手槍以及被搶的勞力士手錶。

兩名嫌犯分別是20歲的洛杉磯居民Tyler Dumas和19歲的Edwin Witty，兩人以搶劫罪被逮捕，保釋金均為100萬元。洛市警局研判，兩名嫌犯還與其他多起搶案有關。有線索的民眾可撥打警局電話213-486-6840。