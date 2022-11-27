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南加這超市買40元減20元 購物不用排隊 拿了就可以走

記者邵敏／巴沙迪那即時報導
華人使用優惠券購物，表示折算下來東西很便宜。（記者邵敏／攝影）
華人使用優惠券購物，表示折算下來東西很便宜。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）開了一家亞馬遜生鮮超市「Amazon Fresh」，不斷送出各種優惠，包括買40元減20元。前往購物的華人表示，「使用優惠券購物，折算下來東西好便宜。」

影音來源：記者邵敏

這家生鮮超市位於巴市東科羅拉多大道（Colorado Blvd）3425號，今年9月剛開業。阿罕布拉市（Alhambra）華人張先生表示，超市開張至今已接連收到多張優惠券，滿40元減20元，滿20元減10元，折扣幅度很大，但都有一定的時間限制。

自助沙拉吧菜品非常豐富，多達幾十種。（記者邵敏／攝影）
自助沙拉吧菜品非常豐富，多達幾十種。（記者邵敏／攝影）

衝著這些優惠券，張先生特意去超市體驗了一番，「商品標價不便宜，特別是蔬菜水果，感覺比華人超市貴一些，比如我那天看到的價格，一小盒草莓是4.99元，一盒12個裝的雞蛋6.29元。」但用了折扣券，價格幾乎直降一半，張先生認為非常划算。

自助沙拉吧以盒子大小分別標價為6.99元、9.99元、12.99元。（記者邵敏／...
自助沙拉吧以盒子大小分別標價為6.99元、9.99元、12.99元。（記者邵敏／攝影）

最讓張先生印象深刻的是超市內的自助沙拉吧，以盒子大小分別標價為6.99元、9.99元、12.99元。顧客可以先挑選盒子再裝滿食物，菜品豐富多達幾十種，除各種色拉蔬菜外，還有肉類、點心、通心粉等。對於食量不大的人來說，6.99元的小盒完全可以飽食一餐，這在當下通貨膨脹的大環境下非常划算。

另外還可搭配一份熱湯，根據容量大小價格分別是5.99元、7.49元，餐飲區還有披薩等快餐食物出售，超市內提供堂食座位，當然也可以打包帶走。張先生表示，如果沒有優惠券的話，大概不會選擇來這家超市買菜，「但衝著價美物廉的沙拉吧，我會願意經常光顧，特意過來買一份午餐。」

亞馬遜生鮮超市，開張以來不斷送出各種優惠。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜生鮮超市，開張以來不斷送出各種優惠。（記者邵敏／攝影）

華人超市 蔬菜 阿罕布拉

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