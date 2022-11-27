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洛縣油價 降至3月以來最低

記者陳懿╱洛杉磯即時報導
洛杉磯縣高昂的油價，讓許多民眾大呼受不了。（記者陳懿╱攝影）
洛杉磯縣高昂的油價，讓許多民眾大呼受不了。（記者陳懿╱攝影）

洛杉磯縣（LA County）27日平均油價，已經降至每加侖5.131元，達到今年3月以來最低。

洛縣今年油價平均最高是在10月，每加侖要6.494元。自10月5日後的53天內，油價共下降50次，其中11月26日下降1.9分。雖然與一周前相比，油價下降1.3分；與一個月前相比下降57.4分；但是與一年前的油價相比，還是上漲41.5分。

去年9月份剛買車的陳女士表示，買車時油價大概每加侖4元多一點。這一年間，看著油價只增不減，還曾經看到過每加侖約7元的油。高昂油價下，買來代步買的車子，都不怎麼敢開出門。駕車出游時，也不敢開太遠。

值得注意的是，與南加州平均每加侖3.555元相比，洛杉磯縣油價仍高出許多。

有來自德州的學生表示， 剛到洛杉磯就被油價嚇到，因為在德州一加侖油平均為2元多一點。她出於安全以及方便等因素考慮住在華人區，每天要開11裡的車到洛杉磯市中心附近的大學上課，讓她幾乎每周都要加一次油。看到每次加油的高昂開銷，她表示，後悔當初沒有選擇住在學校宿舍，以減少一部分的生活花銷。

不過看到現在油價即將恢復到一年前價錢，民眾還是感到欣慰，盼望能快點下降到每加侖4元。

油價 洛杉磯 德州

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