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南加內陸女吸食違禁品駕車 致2行人被撞死

記者啟鉻／即時報導
南加內陸同一天兩起嚴重車禍，多人死傷。（警方提供）
南加內陸同一天兩起嚴重車禍，多人死傷。（警方提供）

南加內陸一名駕駛近日因酒駕，將兩名路邊行人撞死，包括一名兒童，另有一人在事故中重傷。肇事者涉嫌嚴重車輛過失殺人罪，已被警方拘捕。同一天，還有一名女子因吸食違禁品駕車，導致車禍連環撞被捕，多人受傷。

第一起車禍發生在聖伯納汀諾縣屬地布魯明頓（Bloomington），26日午後3時46分，位於棕櫚路（Palm Lane）以東的霍桑街（Hawthorne Ave)東向線道。一輛2008年款雪佛蘭Silverado輕型卡車失控撞向一輛路邊停靠車。路邊車被從後面大力撞擊後，再撞向前方行走的三名路人，導致一名成人和一名孩童死亡。警方尚未公布死者姓名。另一成人被撞成重傷。

加州公路巡警局（CHP）發言人斯沃拉多表示，肇事者是芳塔那市（Fontana）43歲的居民，事故發生後他曾嘗試逃跑，不過已被捕。他被控酒駕、嚴重車輛過失殺人罪、肇事逃跑以及非法藏匿武器等罪名。

這起嚴重車禍仍在調查中，警方希望民眾提供進一步線索，可致電909 -383-4247，與CHP聖伯納汀諾辦公室K. DeMartino警官聯絡。

同一天，就在上述車禍發生兩個小時前，河濱縣米尼菲市 (Menifee) 發生一起五車連環撞車禍，肇事者是一名女性。警方表示，所有被撞車都有不同程度損壞，車上駕駛和乘客受傷，其中至少兩人受傷較重，被送往醫院搶救。

目擊者說，肇事者駕駛一輛特斯拉車，在市區斯考特路（Scott Rd）東向線道快速行駛，但車輛行駛很不穩定，進而發生車禍。肇事者在被捕後接受檢測，確認是吸食違禁品後駕車。

車禍 加州 檢測

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