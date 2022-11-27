我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／西班牙vs德國 1:1和局

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）費倫（Phelan）25日（周五） 138 號公路Cajon大道與Lone Pine Canyon路交匯處附近上發生車禍，造成一人死亡，一名兒童重傷。有華人社群上發帖稱，死者是一名華人女性。

警察趕到現場後，發現一輛受到嚴重損壞的金色 2000 Nissan Altima 和一輛車頭嚴重損壞的白色 Toyota Sequoia 休旅車。其中Nissan轎車內有一人當場死亡，還有一名重傷兒童被直升機送往附近醫院救治。

車禍現場顯示，死者駕駛的Nissan Altima已經嚴重損壞。(VVNG)
車禍現場顯示，死者駕駛的Nissan Altima已經嚴重損壞。(VVNG)

加州公路巡警局（The California Highway Patrol）指出，Toyota休旅車中有幾名兒童，Nissan轎車中則有一名兒童。事故原因正在調查中。

有目擊者表示，事故幾分鐘後從附近經過，看到Nissan轎車中的兒童坐在汽車座椅上，希望這個兒童可以平安無事。還有網友稱，這一段路是山路，路不太好走。

事發後有華人在社群上發帖，稱在該起交通事故中死亡的是一名華裔女子，姓馬，名叫Meiying Ma, 而受傷的是她的兒子，名叫William。該馬姓女子是一位單親媽媽，帶著兩歲半的兒子獨自在美國生活，她喜歡在社交平台分享日常生活，時常發佈在美生活經驗的短視頻，還會教網友簡單的韓語，看起來十分樂觀。事故發生前的11月20日，她還曾發帖，分享和兒子去大熊湖滑雪的經歷，不過在短短幾日後，卻遭此慘禍。

華女曾分享兒子在大熊湖滑雪視頻。（取材自社群）
華女曾分享兒子在大熊湖滑雪視頻。（取材自社群）

此外，該發帖網友還表示，這名在事故中不幸去世的華女在美國沒有親人，希望通過社交網絡可以找到她在中國的家人。在多個網友的熱心轉發和幫助下，據悉目前已經聯繫到她的家人，目前正在辦理簽證到美國。

Nissan 華人 社群

上一則

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

延伸閱讀

高檔二手車 跌幅很可觀 蘭博基尼休旅車一次下殺4萬

高檔二手車 跌幅很可觀 蘭博基尼休旅車一次下殺4萬
麻州休旅車衝撞蘋果專賣店 至少1死16傷

麻州休旅車衝撞蘋果專賣店 至少1死16傷
麻州休旅車「衝進蘋果商店」撞出超大洞口 至少1死16傷

麻州休旅車「衝進蘋果商店」撞出超大洞口 至少1死16傷
皇后區3嫌模式作案 劫名車搶現金

皇后區3嫌模式作案 劫名車搶現金
布魯克林華人駕駛轎車突自燃 無人傷亡

布魯克林華人駕駛轎車突自燃 無人傷亡
現代汽車IONIQ 5 獲最佳休旅車及電動車獎

現代汽車IONIQ 5 獲最佳休旅車及電動車獎

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58
溫哥華國際機場成了陳先生的「噩夢」。（圖：受訪者提供）

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

2022-11-24 02:20

超人氣

更多 >
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝