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洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

記者邵敏／艾爾蒙地即時報導
特警已抓獲兩名嫌疑人，截止27日早上，仍有多達三人在逃。（KTLA）
特警已抓獲兩名嫌疑人，截止27日早上，仍有多達三人在逃。（KTLA）

洛杉磯縣聖蓋博谷地區艾爾蒙地市（El Monte），11月27日（周日）清晨發生暴力入室案件，一群非法之徒襲擊數個民宅，將居民全家綁起來，並用槍指著他們，造成三人受傷。據悉，這些嫌犯是在尋找某種特定的東西。

案件發生在27日凌晨 1 時 20 分左右，位於艾爾蒙地市波特雷羅大道（Potrero Avenue）2700 街區。案發地有很多華人居住，尚不清楚被闖入的家庭是否有華人。

一名不願透露身份的受害者表示，案發時，這些歹徒從一戶人家搜到另一戶人家，至少三戶居民家中被襲擊，歹徒應該是在尋找某種特定的東西。「我當時在房子後面，沒注意到這些人已闖進房屋。」被害人描述案發場景，「他們把我全家綁起來，我走進屋後，他們用槍指著我的臉，把我拉進家人所在的房間，然後把也我綁起來。」

受害人說，他當時相信如果配合這些歹徒保持安靜的話，家人就會安全，「可以看出他們不會傷害我們，他們正在尋找特定的東西，而不是想傷害他人。」

這名受害人同時指出，歹徒離開自己家後，闖入鄰居一位年長者家中，「鄰居不會說英文，我擔心他們因此會受到傷害，之後果然聽到一聲槍響，我當時想鄰居會不會已被殺害了。」當局證實，這起入室襲擊案件沒有人被槍殺身亡，但有三名被害人遭到襲擊後被送往醫院接受治療，目前傷勢不明。

特警隊員（SWAT officers）到達現場後搜查案發地區，最終將兩名嫌疑人拘留，截止27日上午11時，仍有三名嫌犯在逃。警方沒有透露歹徒的作案動機，也沒有說明歹徒闖進居民家中是為了尋找什麼。

艾爾蒙地市11月27日清晨發生暴力入室案件，三人受傷。（KTLA）
艾爾蒙地市11月27日清晨發生暴力入室案件，三人受傷。（KTLA）

艾爾蒙地 華人 波特

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