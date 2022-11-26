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幫幫忙基金會送出1200個禮包助民眾過節

記者王若然／艾爾蒙地即時報導
來領取物資的車輛絡繹不絕。（記者王若然／攝影）
來領取物資的車輛絡繹不絕。（記者王若然／攝影）

慈善機構「幫幫忙」基金會（SimplyHelp Foundation）又獻愛心，於26日在洛杉磯華僑文教中心停車場發放超過1200個生活物資大禮包，在年底節假日之際，造福有需要的民眾，幾百人駕車陸續前來領取禮包。

基金會創辦人鮑潘曉黛介紹說，禮包內有豐富的物資，包括棉線帽子、手套給民眾保暖，有方便麵、零食等吃的，還有配合防疫的成人、兒童口罩、消毒濕巾等，價值近百元。鮑潘曉黛說，十分感謝積極贊助這些物資的廠商，將溫暖送到千家萬戶。

這已經是「幫幫忙」基金會今年第二次舉辦這樣的活動了。鮑潘曉黛說，上次準備了800個禮包，反響熱烈，一下子就送完了，讓她感覺社區有需要。這次準備了1000多份，凡是來者皆有份。為配合防疫措施，採用汽車排隊得來速（Drive-through）方式派送禮包，時間是當天上午11時至下午1時。

鮑潘曉黛介紹，當天來了約60名志願者，除了基金會成員，還有來自核桃學區的10位初高中學生和五位家長。學生們來自Walnut高中、Suzanne初中以及San Gabriel高中。核桃學區華裔家長會會長許書怡（Joy）介紹說，如今孩子們放假在家，與其打遊戲，不如讓他們出來做做義工，學習社會經驗，感受幫助他人的樂趣。她說，很感謝「幫幫忙」基金會給了他們義工機會，孩子們早上8時就來集合了，主要負責將物資分裝打包。

洛杉磯華僑文教服務中心為了支持基金會，特意提供停車場派發物資。

「幫幫忙」基金會的創辦人鮑潘曉黛出生於台灣、婚後移居美國，在一次墨西哥救助貧窮村落的活動中，讓她體悟到物質成功並不是個人幸福的源泉，於是與幾位志同道合的好友聯合創立幫幫忙基金會。中華民國僑務委員會委員長童振源今年7月特別頒發海華榮譽章，表彰鮑潘曉黛熱心公益事業。

基金會自2000年創立以來，每年都舉辦大大小小的捐贈活動，不僅致力於幫助美國境內有需要的家庭，還致力於通過提供緊急災難救助，幫助過包括緬甸、柬埔寨、斯里蘭卡、尼加拉瓜等國家。除了提供物資，還有職業培訓以及為老年無家可歸者提供關懷及收容之家等，減少貧窮人口。

「幫幫忙」基金會的志願者們。（鮑潘曉黛提供）
「幫幫忙」基金會的志願者們。（鮑潘曉黛提供）
「幫幫忙」基金會創辦人鮑潘曉黛。（記者王若然／攝影）
「幫幫忙」基金會創辦人鮑潘曉黛。（記者王若然／攝影）
初高中的孩子們負責將物資打包。（記者王若然／攝影）
初高中的孩子們負責將物資打包。（記者王若然／攝影）

核桃 洛杉磯 學區

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