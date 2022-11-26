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通膨改變消費觀 好市多Target平價衣受歡迎

記者王若然／洛杉磯即時報導
好市多、Target等超市衣服越來越受在美華人的青睞。（記者王若然／攝影）
好市多、Target等超市衣服越來越受在美華人的青睞。（記者王若然／攝影）

近一年的通貨膨脹改變了美國家庭的消費觀，購買衣物、包包以實用性為首選。時下流傳一句話，「時尚的盡頭是Target/Costco」。通貨膨脹改變著人們的購物習慣，除了購買食物日用品精打細算，購買服飾也更注重實用性。近來，好市多、Target、沃爾瑪等超市衣服越來越受華人的青睞，除了價格低廉，質量尚可，性價比高之外，偶爾還能淘到不錯款式。

南加州居民陳女士今年黑五在Target購買了一件白色套頭毛衣，感覺很值。她說，這件毛衣原價35元，黑五價14.5元。Ralph Lauren同款毛衣賣245元，黑五對折還要100多元。她說，雖然後者毛衣中添加羊毛，貴得有理，但是Target這款摸起來也很柔軟，保暖性也很好，價格只有大牌毛衣的十分之一，就算質量比不上，但穿款式已經值了。

有不少網友表示，近年來Target進貨的服飾、包包款式都很時尚，質量尚可，價格大都是20至30元，每逢節假日還打折，讓不少民眾心動。與面料講究的名牌衣服相比，這些衣服可以隨便丟洗衣機清洗，較好護理，穿個一年半載丟掉也不心疼。

另一位南加州居民李女士說，近幾年逐漸關注好市多的衣服。隨著年齡漸長，再加上通貨膨脹，對衣服的要求從款式變為更注重質量。她認為好市多的衣服質量普遍不錯，還有阿迪達斯（Adidas），Puma，Nautica，哥倫比亞（Columbia）等牌子可以選購。這些牌子的衣服價格在其他地方可能就要翻幾倍。而在好市多，不僅價格便宜，還時常有折扣可以撿。此外，她喜歡在好市多買寶寶的衣服。她說，「小孩子長得快，買衣服不需要貴。」而好市多兒童衣服質量好，價格便宜，是她的首選。

有網友表示，自從成為好市多會員，老公「裡裡外外，上上下下」都是從好市多買，「他說又便宜質量又好。」反而對她高價購買名牌很不解。

好市多、Target等超市衣服越來越受在美華人的青睞。（記者王若然／攝影）
好市多、Target等超市衣服越來越受在美華人的青睞。（記者王若然／攝影）

好市多 Target 通貨膨脹

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