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感恩節溫馨故事 警察示範正確停車代替罰單

記者趙健／蒙特利公園市即時報導
教學平行停車代罰單，車主S女士與警察的合影。（受訪者提供）
教學平行停車代罰單，車主S女士與警察的合影。（受訪者提供）

感恩節前一天，蒙特利公園市（ Monterey Park）居民何女士和訪客因泊車違規「召來」警察和拖車，但未料事件以喜劇收場，警察未開罰單還親自示範如何正確泊車，讓她們收穫一份感恩節的另類好禮。

何女士介紹，她的朋友S女士遠道開車來她家幫忙收拾房間，抵達後將車停泊在房前路邊。沒想到不久後，S女士聽到了自己的轎車發出報警聲，向窗外望去，有一輛警車和一輛拖車停在了她的轎車旁邊，一名警察正在指揮拖車準備拖走她的轎車。

何女士和友人大吃一驚，S女士當時很困惑，路邊停車並不違法，為什麼會召來警察拖車？

她倆急忙出門詢問為什麼？原來，S女士雖將車停在了路邊，但是巡警發現她的平行泊車「不合格」，並未將轎車與路沿（Curb）完全平行，而是「斜著車身」，車尾和路沿之間有明顯的距離，遠遠超過了18吋的限制，尾部「擺」到了公路行車道上，對其他過路車輛有一定影響。所以，巡警經過此處，見到這輛車停泊不合格，又未見到車主，隨即召來了拖車。

S女士稱，遇此窘境已經做好了被開罰單的心理準備，但同時也向警官解釋，自己來美國不久，剛剛考取駕照，對於路邊停車的規則細節還不熟悉。警察在了解了整個過程後，就讓拖車返回，並表示不會開具罰單，但希望她們能明白違規之處，吸取教訓，下不為例。而且，為讓S女士真正掌握正確的「平行停車」，這位警察還親自上車，為她們做了「教科書式」的路邊平行泊車演示。

何女士說，這位警察對她們的「體諒」和「理解」，著實讓自己和初來美國的S女士感受到了感恩節的溫暖，這樣一次「溫暖執法」給她們留下了深刻印象。 S女士表示，自己以後一定注意，讓這類事情不再發生。

加州DMV駕駛手冊對於平行泊車的規定是，「當在平坦街道上沿路邊泊車時，前後車輪必須與路邊緣平行，並且與路邊緣的距離不得超過 18 吋。如果沒有路邊緣，則應與街道平行泊車。」

警察 駕照 加州

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