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最低2折 南加內陸黑五消費力度大

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
安大略購物中心顧客黑五購物。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客黑五購物。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸安大略購物中心（Ontario Mills )、維多利亞花園步行街 （Victoria Gardens），25日黑五當天迎來大批消費者，不僅停車場一位難求，部分店面不得不限制進店人數；多數商家還提供額外折扣促銷，優惠幅度不一，其中，安大略購物中心的黑五氣氛更濃，消費者購物熱情更夯。

影音來源：記者戴啟鉻

安大略購物中心當天提前於清晨6時開門營業，一直持續到晚10時。多數商店都給出40%至70%的折扣，有的提供五折優惠外還買一送一，少數商店給75%至80%的折扣。大批消費者湧入購物中心，花錢不手軟，熱烈響應商家慷慨促銷。

男女服裝品牌及服飾用品連鎖店DKNY提供全場五折優惠，另清倉商品再25%優惠促銷，吸引消費者在店外排起長隊。而男女服飾品牌店Tommy Hilfiger提供40%至70%折扣，此外部分商品也有15%額外折扣。GAP Outlet服飾店則提供60%優惠。優惠折扣也刺激了買氣，一個菲律賓裔家庭父母及三名子女一起來拚黑五，各自選購心儀商品，滿意而歸。父親阿洛斯表示，感覺今年黑五氣氛較比上一年更濃。現在是疫情大流行收尾階段，大家似對疫情不太在意，一起來享受購物快樂，趁黑五來放鬆散心。

除了提供折扣優惠，有的商店增加服務項目。一家大尺碼服飾店，還提供特殊體型男女額外尺碼服務，也有的店面提供中性別服飾用品。當天聖誕老人也光臨購物中心，不少家長陪著小朋友與聖誕老人合影，提前營造聖誕氣氛。此外，珠寶名錶店、巧克力禮品店、洗浴用品專賣店、床上用品店等，都提供不同優惠的折扣。但也有顧客反映，一些商家黑五當天提供的折扣優惠，還不如數周前促銷優惠，比如GAP Outlet黑五當天店面醒目折扣60%，但先前提前黑五促銷折扣是75%。

安大略購物中心美食街也是一位難求。不少顧客全家人在一起享受中西美食。幾乎所有美食攤位都有排隊顧客等候，在這裡完全感受不到還有疫情大流行。

除了安大略購物中心，維多利亞花園步行街各類精品店也有很多消費者，手裡提著各種新買的商品。一位華人女性消費者與親友四人一起來購物，她表示，各商家提供折扣與先前相比，差別不大，並沒有給人太多驚喜的感覺。而且多數商家已經提前刺激黑五購物促銷，若沒有太大驚喜折扣，消費者也不會多掏腰包。

曾經擔任過市場銷售顧問的徐先生表示，感到當天消費者人潮雖然不及疫情之前，但較比上一年人數還是要多。人潮未達預期，原因可能是通膨影響，消費者花錢比較謹慎，而且提前開始的黑五購物，已經消耗了部分消費者的荷包，另外還有部分消費者仍在觀望，希望到年底左右再有一波促銷優惠。另外網上購物人群還是有很多，在家裡點幾下鼠標上網購物顯得更方便，選擇也更靈活。

安大略購物中心顧客黑五購物。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客黑五購物。（記者啟鉻／攝影）
維多利亞花園步行街消費者黑五購物排排走。（記者啟鉻／攝影）
維多利亞花園步行街消費者黑五購物排排走。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客黑五購物現人潮。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客黑五購物現人潮。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心美食街食客多多。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心美食街食客多多。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心黑五購物，顧客店外排起長隊。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心黑五購物，顧客店外排起長隊。（記者啟鉻／攝影）

黑五 疫情 美食

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