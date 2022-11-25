豬肉賣白菜價0.99元一磅 好市多黑五名符其實

黑五特價去骨豬里肌肉0.99元一磅。（記者王若然／攝影）

時逢黑色星期五（Black Friday），各大商場、購物圈人頭攢動，但也有不少人想「把錢花在刀刃上」，選擇好市多 採購日常用品和食物。事實上，好市多的黑五 促銷活動除了電子產品和健身器材外，肉類、衣服、保健品類也有很大折扣。

黑五當日，南加州好市多提前至上午9點開始營業，比平時早１小時。記者來到阿蘇薩（Azusa）的好市多，停車場不容易尋到車位。一進門就看到各種顯眼的電視機、電腦、手機等產品促銷活動，其中折扣力度較大的電子產品有蘋果Macbook Air筆記本電腦，降價150元，現售價799元。

除了電子產品，其他食物、日用品區更熱鬧，折扣也很誘人。肉類區有黑五特價去骨豬里肌肉 0.99元一磅，一大條真空包裝的里肌肉還不到10元，很划算。有民眾感嘆，現在小蔥都要1元多一把，這款豬肉比蔥都便宜，可以做餃子、叉燒等，而且特價活動持續至11月28日，喜歡的客人還有機會。

除了一元一磅的豬里肌肉，好市多還有多款冬衣打折，降價後的衣服大多不超過20元，真是「白菜價」。引來不少民眾駐足挑選。其中Dreamfoams男士加厚棉拖鞋原價14.99元，現價11.99元。有一對華人老夫婦一下購買了兩雙。老太太感嘆，如今物價飆升，11元只能買兩把菜，如今能買一雙拖鞋，很划算啊！其他黑五特價服飾還有男士加絨運動褲，直降5元，現價14.99元；Nautica女士棉服直降7元，現價25.99元；Felina女士緊身褲兩條裝直降四元，售價13.99元；「32度」男士加熱打底衫直降5元，現價10.99元；男士加絨套頭衫直降5元，現價14.99元；其他折扣還有手套、帽子、襪子等。

平日有吃保健品習慣的民眾，現在也是囤貨的好時機。NatureMade魚肝油等多款保健品有5元優惠，鐵、維生素C有三元優惠，其他類保健品也有2元至5元優惠。