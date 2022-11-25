購物季包裹失竊多 六措施落實降風險

包裹盜竊迅速增加，四分之三的美國人曾在家門前被盜過包裹。（記者邵敏／攝影）

正值年末購物季，很多人習慣居家購物，不出門便可搜盡全網優惠商品，同時享受送貨上門的便利，但包裹盜竊案件此時也容易高發。如何預防自己的包裹被盜遭受損失，有一些辦法可以降低風險。

洛杉磯 縣亞凱迪亞 市（Arcadia）不少華人居民反映，送到家門前的包裹經常失竊。張女士表示自己喜歡網上購物，但因為盜賊猖獗，她擔心今年黑五網上搶購的商品再次丟失，「我們家包裹被盜過幾次，安裝了安全系統也沒有用，我在監控視頻中看到有人輕而易舉地撈走門口包裹，報警也沒用。」

據家庭安全網站 SafeWise 的調查報告，全美包裹盜竊事件正在迅速增加，四分之三的美國人曾在家門前被盜走包裹。 11月初發布的報告顯示包裹盜竊事件比過去 12 個月增長 23%。

SafeWise網站認為，盜竊數據激增的原因之一是在線購物的增長，疫情期間網購變得非常流行，數百萬美國人更多地選擇送貨上門。調查結果顯示，過去 12 個月全國有 2.6 億個包裹消失，比上一份報告多出 5000 萬個，總計價值 195 億元的商品從家門口被盜。該報告根據對居民的調查、以及FBI收集的盜竊數據創建。

雖然盜竊高發，但購物者可以採取一些有效措施防止包裹被盜。比如設置送貨提醒，大多數商家都提供包裹快遞的實時跟蹤，這樣就可以在商品抵達時，親自拿到包裹；設置簽名選項也是一個不錯的選擇，這樣可以讓快遞員上門時聯繫消費者，避免將包裹直接留在門口。

在門口安裝照明和監控攝像頭是一個建議。儘管根據 SafeWise 的說法，即使在家中安裝了安全攝像頭或門鈴攝像頭，接受調查的美國人中仍有三分之一的包裹被盜，但一個區域的照明條件和監控記錄越多，一定程度上會降低竊賊上門盜竊的機率。

另外，如果可以的話，盡量選擇白天送貨，黑燈瞎火更容易發生失竊事件；前往儲物櫃或店內取貨也是一個選擇，如果在網上購買貴重物品，最好是去商店或儲物櫃中取貨，避免送貨上門的包裹被盜造成巨大損失；同時，如果外出旅行或工作出差，請選擇延遲送貨，不要讓包裹在家門口長時間停留，這樣容易招致竊賊上門，或讓鄰居、朋友幫忙盡快取走快遞。

調查顯示，全美包裹被盜最多的 10 個都市區中，加州 就佔四個，其中包括舊金山-奧克蘭-聖荷西都市區（San Francisco – Oakland – San Jose）、沙加緬度-史托克頓 - 莫德斯托都市區（Sacramento – Stockton – Modesto）、洛杉磯都市區、弗瑞斯諾-維薩利亞都市區（Fresno – Visalia）。