我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

購物季包裹失竊多 六措施落實降風險

記者邵敏／洛杉磯即時報導
包裹盜竊迅速增加，四分之三的美國人曾在家門前被盜過包裹。（記者邵敏／攝影）
包裹盜竊迅速增加，四分之三的美國人曾在家門前被盜過包裹。（記者邵敏／攝影）

正值年末購物季，很多人習慣居家購物，不出門便可搜盡全網優惠商品，同時享受送貨上門的便利，但包裹盜竊案件此時也容易高發。如何預防自己的包裹被盜遭受損失，有一些辦法可以降低風險。

洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）不少華人居民反映，送到家門前的包裹經常失竊。張女士表示自己喜歡網上購物，但因為盜賊猖獗，她擔心今年黑五網上搶購的商品再次丟失，「我們家包裹被盜過幾次，安裝了安全系統也沒有用，我在監控視頻中看到有人輕而易舉地撈走門口包裹，報警也沒用。」

據家庭安全網站 SafeWise 的調查報告，全美包裹盜竊事件正在迅速增加，四分之三的美國人曾在家門前被盜走包裹。 11月初發布的報告顯示包裹盜竊事件比過去 12 個月增長 23%。

SafeWise網站認為，盜竊數據激增的原因之一是在線購物的增長，疫情期間網購變得非常流行，數百萬美國人更多地選擇送貨上門。調查結果顯示，過去 12 個月全國有 2.6 億個包裹消失，比上一份報告多出 5000 萬個，總計價值 195 億元的商品從家門口被盜。該報告根據對居民的調查、以及FBI收集的盜竊數據創建。

雖然盜竊高發，但購物者可以採取一些有效措施防止包裹被盜。比如設置送貨提醒，大多數商家都提供包裹快遞的實時跟蹤，這樣就可以在商品抵達時，親自拿到包裹；設置簽名選項也是一個不錯的選擇，這樣可以讓快遞員上門時聯繫消費者，避免將包裹直接留在門口。

在門口安裝照明和監控攝像頭是一個建議。儘管根據 SafeWise 的說法，即使在家中安裝了安全攝像頭或門鈴攝像頭，接受調查的美國人中仍有三分之一的包裹被盜，但一個區域的照明條件和監控記錄越多，一定程度上會降低竊賊上門盜竊的機率。

另外，如果可以的話，盡量選擇白天送貨，黑燈瞎火更容易發生失竊事件；前往儲物櫃或店內取貨也是一個選擇，如果在網上購買貴重物品，最好是去商店或儲物櫃中取貨，避免送貨上門的包裹被盜造成巨大損失；同時，如果外出旅行或工作出差，請選擇延遲送貨，不要讓包裹在家門口長時間停留，這樣容易招致竊賊上門，或讓鄰居、朋友幫忙盡快取走快遞。

調查顯示，全美包裹被盜最多的 10 個都市區中，加州就佔四個，其中包括舊金山-奧克蘭-聖荷西都市區（San Francisco – Oakland – San Jose）、沙加緬度-史托克頓 - 莫德斯托都市區（Sacramento – Stockton – Modesto）、洛杉磯都市區、弗瑞斯諾-維薩利亞都市區（Fresno – Visalia）。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

上一則

疫情後「黑五」火熱登場 亞凱迪亞商場蜂湧人潮

下一則

最高80%超勁折扣 聖谷店商血拼黑五

延伸閱讀

購物季盜竊潮 亞馬遜送貨員偷包裹遭通緝

購物季盜竊潮 亞馬遜送貨員偷包裹遭通緝
「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點
地鐵加裝攝像頭 霍楚簽法棄強制改鼓勵

地鐵加裝攝像頭 霍楚簽法棄強制改鼓勵
竊賊開20萬名車 三人聯手偷百元零件

竊賊開20萬名車 三人聯手偷百元零件
加拿大偷車賊的最愛 Lexus RX的盜竊率達6.4%

加拿大偷車賊的最愛 Lexus RX的盜竊率達6.4%
洛杉磯火車盜竊團夥破獲 22嫌被捕1800萬元貨追回

洛杉磯火車盜竊團夥破獲 22嫌被捕1800萬元貨追回

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌
港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警

港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪青龍影后