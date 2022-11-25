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疫情後「黑五」火熱登場 亞凱迪亞商場蜂湧人潮

記者張宏/洛杉磯即時報導
商場聚集著來自四面八方的購物人群，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影）
商場聚集著來自四面八方的購物人群，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影）

今年的「黑五」是疫情後最火的購物日。亞凱迪亞(Arcadia)購物中心25日迎來久違的人潮，停車場一位難求，商場內人潮湧動，不少華人進店後直奔平價區和打折區域，商家為吸睛也推出各種折上折。

(影音來源：記者張宏)

亞市商場25日上午停車場已滿，為尋找車位，後到的駕車人詢問停車場的步行者「您的車在哪裡」?這場景也是疫情三年來最有人氣的景象。

進入商場內，梅西百貨（Macy's）的名牌化妝品區域人潮聚集在櫃檯前，商場處處聚集著來自四面八方的購物者，有人大包小包拎在手裡，有人仍在尋找自己合意的商品，也有人逛累了在休息區小坐。店家為吸睛在櫥窗上貼著巨幅折扣廣告，但是礙於通脹壓力，那些平價和打折區顯然更受歡迎。

在某日本平價品牌的店內人滿為患，幾乎每個走道都被擠得水洩不通，商家為分散結帳壓力，還在收銀區域設置自助結帳區域。顧客群內有不少亞裔面孔，來自聖蓋博的董女士帶著孩子來買冬裝，特別留意貨架上打折的衣服。她說，雖然加州不算冷，但是冬裝也不可少。家裡三個孩子，長得快衣服淘汰也快，以往感恩節置裝，預算人均100元一件衣服，今年因為通脹不得不消費降級，每個孩子買一件50元左右的冬裝外套。

疫情後尤其火爆的某加拿大運動品牌店裡，光是結帳長龍就排出好幾米，而店內最擁擠的區域並不是結帳區而是打折區。聰明的商家將打折區設在商店中心，且打折的貨品種類號碼齊備。客人們聚集在打折貨架上挑選款式，後到的客人要等先來的客人離去才能靠前。

運動品牌消費群體總是年輕人居多，但也不乏華人長者。一個白髮華人老太太在選擇瑜伽褲，她說，疫情後全民愛上瑜伽褲，她也不例外。買了運動服裝，即使很少運動也會有心理安慰，且平時也能穿。她的目標很明確，只選打折款，且打折幅度越大越是首選，即使呎碼不大適合自己也沒關係。

華人李小姐疫情期間入手多件該品牌的衣服，她說，家裡的褲子、外套、運動內衣、T恤甚至包包都有，褲子尤其好穿，每次都趁著打折多囤幾件。現在價格已比去年貴，也許明年會更貴，早買就是省錢。

如此火爆人潮，是否擔心被搶劫或零元購？一家店鋪的員工表示，開門營業是常態，不能害怕被搶就不開門，正如不能因為害怕被搶就不出門了。而且比較而言，商家更擔心沒人上門購物。

某加拿大運動品牌店裡光是結帳的排隊長龍就排出好幾米。（記者張宏／攝影）
某加拿大運動品牌店裡光是結帳的排隊長龍就排出好幾米。（記者張宏／攝影）
今年迎來疫情後最火爆的黑五。在亞凱迪亞(Arcadia)商場25日迎來大批購物人...
今年迎來疫情後最火爆的黑五。在亞凱迪亞(Arcadia)商場25日迎來大批購物人潮。（記者張宏／攝影）
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影...
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影）
老婆買足一整個後備箱，老公守護成果。（記者張宏／攝影）
老婆買足一整個後備箱，老公守護成果。（記者張宏／攝影）
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影...
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影）
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影...
商場聚集著來自四面八方來這裡購物的人，有的人已大包小包拎在手裡。（記者張宏／攝影）
今年迎來疫情後最火爆的黑五。在亞凱迪亞(Arcadia)商場25日湧現購物人潮。...
今年迎來疫情後最火爆的黑五。在亞凱迪亞(Arcadia)商場25日湧現購物人潮。（記者張宏／攝影）

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