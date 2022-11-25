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駕車撞亞凱迪亞便利店 司機涉謀殺未遂被捕

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
11月24日，一輛汽車衝撞亞市 7-11 便利店。（亞市消防局）
11月24日，一輛汽車衝撞亞市 7-11 便利店。（亞市消防局）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的一家 7-11 便利店，11月24日（周四）感恩節當天上午，一名年輕男子蓄意開車衝撞超市，目前司機因涉嫌謀殺未遂被捕。現場照片顯示，便利店前門完全損壞，碎玻璃、商品散落一地。

案發在24日早上 6 時 55 分左右，案發地點位於亞市鮑德溫大道（Baldwin Ave）1003號，靠近杜瓦迪路（Duarte Rd），這裡是該市的熱鬧地段，附近有很多華人商家及華人住宅。嫌疑人已證實是23 歲的蒙羅維亞（Monrovia）居民威廉姆森 (Sterling Williamson)。

據亞市警官 Travis Sargent稱，案發時，威廉姆森首先進入這家便利店，並向員工亂扔商品，之後他開車故意朝便利店撞去。警官在一份聲明中指出，「目擊者報告稱，汽車加速撞向員工和顧客站立的前門。」

便利店店員Singh當時正在店內，被眼前突然發生的一幕嚇住了，「我非常害怕，這輛車就直接衝了進來，店門也被撞壞了，很多商品都被損壞。」根據Singh的描述，衝撞便利店的是一輛深藍色的轎車，肇事司機是一名白人男子，而在開車撞店之前，他曾跑到便利店裡當眾鬧事，並順手抓起貨架商品到處亂扔，「我完全不知道他為什麼要這麼做。」Singh還指出，幾天前的21日也是此人闖進店裡鬧事，但沒有想到這一次他竟然直接開車衝撞便利店。

從現場的一張照片可以看到，這部汽車闖進便利店內部幾米深，直接導致前門完全損壞，幾處貨櫃被撞翻，碎玻璃、商品散落一地。衝撞事件發生後，嫌犯威廉姆森衝出前門試圖逃跑，但在警察到達前，他已被便利店員工和顧客當場制伏。

警方以涉嫌謀殺未遂逮捕威廉姆森，截至25日他被關押在洛杉磯囚犯中心，保釋金 200 萬元，並定於 11 月 28 日在巴沙迪那高等法院（Pasadena Superior Court）出庭受審。當局要求任何有信息的人致電 626-574-5151 聯繫亞市警察局，匿名舉報者可以撥打滅罪熱線 1-800-222-8477。

案發後，亞市消防局迅速對這家便利店做出回應。據悉，沒有現場人員傷亡報告，但這家店明顯遭受重大損失。亞市建築和衛生部門的檢查員被派往便利店評估損壞情況，以及該建築物是否存在不安全因素。

案發當天下午，本報記者趕赴現場，發現便利店店門已經暫時修復，店內恢復正常營業，但靠近門口的幾排貨架空無一物，印證這裡曾發生過巨大衝擊。一名不願署名的便利店清潔人員，向記者展示案件發生的整個視頻錄像，但不願媒體向公眾分享畫面。

從一段長達六分鐘的視頻監控中可以看到，案發時，嫌疑人先是衝進店裡，當著眾人亂砸東西；離開後不久，男子又開著一部深藍色轎車瘋狂衝進便利店，造成極大破壞。店員Singh一直在案發現場，目擊整個事件的發生過程，「我到現在也不明白，這個人到底為什麼作出如此瘋狂的舉止，但他開車撞店就是蓄意而為。」

便利店前門完全損壞，碎玻璃、商品散落一地。（亞市消防局）
便利店前門完全損壞，碎玻璃、商品散落一地。（亞市消防局）
事發當天下午，便利店店門已暫時修復，店內恢復營業。（記者邵敏／攝影）
事發當天下午，便利店店門已暫時修復，店內恢復營業。（記者邵敏／攝影）
肇事司機蓄意開車衝撞超市，目前因涉嫌謀殺未遂被捕。（記者邵敏／攝影）
肇事司機蓄意開車衝撞超市，目前因涉嫌謀殺未遂被捕。（記者邵敏／攝影）
案發的這家便利店位於亞市熱鬧地段，附近有很多華人商家。（記者邵敏／攝影）
案發的這家便利店位於亞市熱鬧地段，附近有很多華人商家。（記者邵敏／攝影）
靠近店門的幾排貨架空無一物，顯示這裡曾發生過巨大的衝擊。（記者邵敏／攝影）
靠近店門的幾排貨架空無一物，顯示這裡曾發生過巨大的衝擊。（記者邵敏／攝影）

威廉 華人 警察

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