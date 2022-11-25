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世足賽╱0：0 英格蘭與美國互交白卷

卡達世足盃美國隊 0-0 戰平英格蘭隊

洛杉磯訊
2022 年 11 月 25 日在卡塔爾 Al Khor 的 Al Bayt 體育場舉行的英格蘭和美國世界盃 B 組足球比賽中，美國守門員特納 (Matt Turner) 撲救一球。（美聯社）
2022 年 11 月 25 日在卡塔爾 Al Khor 的 Al Bayt 體育場舉行的英格蘭和美國世界盃 B 組足球比賽中，美國守門員特納 (Matt Turner) 撲救一球。（美聯社）

據美聯社消息，美國隊在25日周五以 0-0 戰平英格蘭隊，這是他們在世界盃上連續第二次打平。雖然無法與美國隊在 1950 年錦標賽中以 1-0 取勝，但這是美國隊戰勝三獅軍團(Three Lions)的最新一次比賽。自從2010 年南非 1-1 戰平之後，英格蘭仍在期待卡達世足盃對陣美國隊的首場胜利，但是沒有如願。

英格蘭隊目前排名國際足聯第五名，美國排名第16位，美國仰攻英格蘭隊讓美國的球迷緊張。按目前本届世界杯第一輪各組積分，如果美國打敗英國，將確保進入能夠進入下周二的第二輪比賽；如果美國輸給英格蘭，將意味著美國將可能以B組第三名或更低的排名而被淘汰出局。現在兩隊戰平，美國隊仍然希望晉級下一輪比賽。

美國隊在世界杯上從未輸給過英格蘭隊，美國隊在1950年的世界杯上以1-0戰勝英格蘭隊，是世界杯歷史上最大的冷門之一，美國隊與英格蘭在2010年的世界杯中踢成1-1。

25日美國隊對英格蘭隊之役牽動南加州球迷緊張神經，哈莫薩灘碼頭廣場（Hermosa Beach Pier Plaza）以及洛杉磯縣和橙縣的球迷們當天舉辦數場集體看球派對，球迷們也將在本周末繼續舉辦不同形式的集體看球狂歡活動，讓今年的感恩節長周末熱力四射。

目前美國隊由九名在大聯盟打球的球員組成，六名英超隊員，來自德國、意大利、西班牙冠軍隊各兩名，此外還有來自英格蘭足球聯賽系統第二梯隊以及法國、蘇格蘭和土耳其球員各一名。

此次南加州的球迷集體看球派對由American Outlaws組織，該組織近年以各種方式支持美國的男子和女子足球隊。多場集體看球活動的地點分別為安納罕的Lopez & Lefty's、柯汶納的Arrow Lodge Brewing、安錫諾的The Surly Goat、格蘭岱爾的Underdogs Sports Bar、哈默薩灘的Underground Pub & Grill和長堤的egends Sports Bar。

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