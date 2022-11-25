退伍軍人部委託Loyola Marymount大學為亞裔老兵立傳

華裔老兵及越戰銅星勳章獲得者周國華（立者）在羅省中華會館推廣「LMU退伍軍人傳記數位項目」。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 國家公墓（LANC）安息著一批少數族裔軍人，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）近日委託瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）承辦一項「LMU退伍軍人傳記數位項目」（LMU Digital Veterans Legacy Project，LDVL），組織該校師生及當地高中生，發掘整理被邊緣化的少數族裔軍人的事蹟，透過數位媒體推展公共教育，讓社會更多了解他們對國家的貢獻及為人民的犧牲。

華裔 老兵及越戰銅星勳章獲得者周國華（Peter M. Chow）應聘擔任該項目顧問委員（Advisory Board Member of LDVL Project），他表示，亞裔 軍人為保衛美國社會安全和自由，同樣做出了傑出貢獻，他們在美軍服兵役期間的經歷，作為一種寶貴的遺產，通過公共教育和數位媒體分享，可以幫助民眾更全面更深入地認識亞裔軍人對國家的服務貢獻和個人故事，促進當下所有美國人建設和生活在一個和諧穩定的社會中。

根據周國華提供的詳細資料，該項目旨在為LMU 的教職員工、學生和當地高中生提供一種方法，研究埋葬在洛杉磯國家公墓 (Los Angeles National Cemetery) 的少數族裔退伍軍人。此外，建立可靠的研究基礎並開發數字媒體程序，包括社交媒體帖子、短視頻、在線教程等，讓美國人了解他們的研究和少數族裔退伍軍人的故事。為了實現目標，項目第一年（2022 年 10 月 - 2023 年 9 月）的任務分為四階段。

第一階段：確定少數族裔退伍軍人研究的主要方法 ，制定標準指導方針。作業程序設計包括查找或創建埋葬於洛杉磯公墓中的退伍軍人名單（LANC墓園沒有建立退伍軍人數據庫）；從公共數據源中查找退伍軍人的相關信息；了解退伍軍人經歷的重要性；最終確定研究項目範圍的標準；為少數族裔退伍軍人撰寫傳記。

第二階段：對埋葬在洛杉磯公墓的華裔和亞裔美國退伍軍人和布法羅士兵（Buffalo soldiers）進行模型研究。研究課題包括，華裔及亞裔退伍軍人項目，周國華負責聯絡和組織在洛杉磯的各種華人和亞裔組織，包括羅省中華會館、美國退伍軍人協會華埠628分會、南加州華人歷史學會（CHSSC）、華美博物館、洛杉磯加州大學亞美研究中心等。他將幫助建立和維護 LDVL 項目委員會主任和這些組織領袖之間的關係。他還將與這些組織合作，通過公共活動、公告和新聞發布會，從華裔和亞裔社區收集美國退伍軍人的信息。

周國華還將邀請UCLA亞美中心「責任與榮譽」（DUTY & HONOR）主編Marjorie Lee參與該項目，她將就亞裔美軍士兵的歷史事蹟及其對美國社會的貢獻發表演講。

第三階段：通過公共網站和數據庫，創建和維護一個開放平台，其中包含未來少數族裔退伍軍人研究項目的指南和資源；聘請數字檔案員將紙質文檔轉換為數位格式；允許個人添加新信息的註冊表；教師和學生可以訪問從原材料到其他項目的研究結果的信息。