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駕車撞破亞市便利店 目擊者稱肇事男蓄意滋事

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
11月24日一輛汽車衝撞亞市 7-11 便利店。（亞市消防局）
11月24日一輛汽車衝撞亞市 7-11 便利店。（亞市消防局）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的一家 7-11 便利店，11月24日（周四）上午發生一起汽車衝撞超市的事件。店員向本報記者表示，嫌犯此舉是蓄意滋事。

案發在24日早上7時左右，案發地點位於亞市鮑德溫大道（Baldwin Ave）1003號，靠近杜瓦迪路（Duarte Rd）。這裡是該市的熱鬧地段，附近有很多華人商家及華人住宅。

案發時，一輛深藍色的轎車直接衝進這家 7-11 便利店，店員Singh當時正在店內，被眼前突然發生的一幕嚇住了，「我非常害怕，這輛車就直接衝了進來，店門也被撞壞了，很多商品都被損壞。」

根據Singh的描述，肇事者是一名白人男子，二十多歲，而在開車撞店之前，他曾跑到便利店里當眾鬧事，並順手抓起貨架商品到處亂扔，「我完全不知道他為什麼要這麼做。」Singh還指出，幾天前的21日（周一），也是此人闖進店裡鬧事，但沒有想到，這一次他竟然直接開車衝撞便利店。

案發後，亞市消防局迅速對這家便利店做出回應。據悉，沒有現場人員傷亡報告，但這家店明顯遭受重大損失。嫌疑男子已被警方逮捕，記者致電警局，警員表示，案件仍在調查之中。截止發稿前，嫌疑人身分以及作案動機尚未公佈。事發後，亞市建築和衛生部門的檢查員被派往便利店評估損壞情況，以及該建築物是否存在不安全因素。

案發當天下午，本報記者趕赴現場，發現便利店店門已經暫時修復，店內恢復正常營業，但靠近門口的幾排貨架空無一物，印證這裡曾發生過巨大衝擊。一名不願署名的便利店清潔人員，向記者展示案件發生的整個視頻錄像，但不願媒體向公眾分享畫面。

從一段長達六分鐘的視頻監控中可以看到，案發時，一名年輕男子先是衝進店裡，當著眾人亂砸東西；離開後不久，男子又開著一部深藍色轎車瘋狂衝進便利店，造成極大破壞。店員Singh一直在案發現場，目擊整個事件的發生過程，「我到現在也不明白，這個人到底為什麼作出如此瘋狂的舉止，但他開車撞店就是蓄意而為。」

靠近店門的幾排貨架空無一物，記錄這裡曾發生過巨大的衝擊。（記者邵敏／攝影）
靠近店門的幾排貨架空無一物，記錄這裡曾發生過巨大的衝擊。（記者邵敏／攝影）
店員表示，嫌犯開車撞店是蓄意而為。（記者邵敏／攝影）
店員表示，嫌犯開車撞店是蓄意而為。（記者邵敏／攝影）
事發當天下午，被撞破的店門暫時用木板隔擋，店內恢復營業。（記者邵敏／攝影）
事發當天下午，被撞破的店門暫時用木板隔擋，店內恢復營業。（記者邵敏／攝影）
被車撞的這家便利店位於亞市熱鬧地段，附近有很多華人商家。（記者邵敏／攝影）
被車撞的這家便利店位於亞市熱鬧地段，附近有很多華人商家。（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 汽車

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