阻飆車族連假期再現 洛市警增巡邏守街道

連假的到來讓警方擔心飆車族會藉機滋事。(abc7截圖）

疫情漸緩後連假到來，民眾上街購物，外出旅遊，報復性消費。然而，洛杉磯 市警察 局在保護民眾歡度年末節日季的同時，還要加派警力巡邏，防範街頭飆車族捲土重來報復性飆車。

影音：記者張庭瑜

美國汽車 協會與警方均表示，希望民眾可以開心出遊、平安回家，不要試圖犯下任何非法行徑。而今年7月開通的第六街大橋（Sixth Street Viaduct），在連假中也多次淪為飆車族的炫技新場地，不但在橋上表演甩尾、耍特技、飆車、留下輪胎印等行徑，更多次在半夜舉辦飆車賽，直至警方成立安全街道特別工作組後，飆車族的囂張行徑才因此收斂。

洛杉磯警察局隊長莫拉（Elaine Morales）表示，特別小組的成立，有效地遏止了飆車族先前的誇張行徑。警方除了加強人力巡邏之外，更在道路中間點設置路障，阻擋飆車族滋事。洛市警察局並成立「街頭賽車特別小組」，將參與者、組織者、起哄者等一網打盡。目前該小組已成功逮捕約 300 人，其中許多參與者還因槍支違法行徑遭捕。

南加州汽車俱樂部（AAA）發言人舒佩（ Doug Shupe ）表示，據公司研究發現，駕駛在撞車時的時速越高，生存機率越低。

警方則表示，任何街頭非法賽車行為，警方除了有權扣留車輛30天之外，並能直接逮捕肇事者；贖車費用更高達 2000元至 2500元，希望民眾不要以身試法。