從電機到電影的越界創作者 ––與王正方有約文學講座

人文磚暨美華人文學會11月26 日講座。(主辦單位)

美國人文磚暨美華人 文學會於11月26 日晚上舉辦線上2022 美華文藝季秋季人文講座 (4）「從電機到電影 的越界創作者 ––與王正方有約」———從1983年香港的《半邊人》(Ah Ying )；1986年的美國電影《北京故事》(A Great Wall )說起。

1983 年，美國華裔工程博士王正方曾經編劇、演出香港新浪潮電影《半邊人》，獲第三屆香港金像獎最佳影片、最佳導演 、最佳剪輯。王正方在片中首度擔任劇情長片男主角，獲提名最佳男主角及最佳編劇，從此改變了他和劇中女主角的人生的道路。但是，此片被台灣列為禁片，睽違40年後，2022 年王正方終於在台北電影節隨片登台。11/26日感恩節週末邀請您參加王正方談他從電機至電影的故事。

另一部王正方在1986 年編劇導演演出的「北京故事」（A Great Wall) 在美國院線上映後，頗受美國人士歡迎及美國華人喜愛。這是第一部溫馨可愛，由華人編劇導演有關中國文化社會習俗的故事片，也反應當華裔美籍的故事。他因此受邀參加59 屆奧斯卡頒獎典禮。

歡迎大家感恩節週末一起來參加線上文學講座「從電機到電影的越界創作者- 與王正方有約」：美西時間11.26 日(週六）600-8:00 pm ；美中時間｜11.26 8:00-10:00pm；美東時間｜11.26 9:00-11:00 pm；台北時間｜11.27日 (週日) 上午10:00-12:00 pm。Zoom Meeting ID：824 0844 8418，Passcode：504971；連絡：[email protected]