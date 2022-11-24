假消息：台灣人金融資料無條件接受美國政府稽查

臉書群組近期瘋傳，並分享彰化銀行信用卡條例截圖稱，台灣要被美國接管。（臉書群組截圖）

近期網瘋傳「自 2023 年元月1日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡 之間的資料，必須無條件接受美國財政部 及司法部 的查緝管轄」。一時間人心慌慌、眾說紛紜，更有民眾恐慌喊道，「台灣主權何在？」。經查證，事情並非如此，原意被曲解。

近期網路群組、line群組瘋傳一張截圖，指出台灣人民的個人財產往來以及銀行資料將會無條件接受美國財政部及司法部盤查，社群平台更將此紙本以大型方框標註出來，讓該信用卡平台公司彰化銀行跳出來喊冤，稱該修訂個資條款，是為了防制洗錢及資助恐怖主義，銀行遵循美國洗錢防制法第 6308 條規定，當美國監理單位和司法單位要求提供相關資料時，會配合作業以利調查，並非網傳訊息所說的「須無條件接受美國財政部及司法部的查緝管轄」。而該條例源自有「肥咖法案」支撐（Foreign Account Tax Compliance Act，簡稱FATCA）的美國「外國帳戶稅收遵從法」。

美國政府在2009年因調查瑞銀（UBS）協助美籍客戶海外逃稅，迫使瑞銀同意支付7.8億美元並呈交4000多名客戶資料。而美國居民每年透過海外金融帳戶逃漏之稅額，高達700億美金，讓美國政府不得不於2009年、2011年及2012年提出三次海外自動申報計畫，國稅局（IRS）已多番表達希望透過非美國金融機構，追查美國居民帳戶資訊，以達到掌握美國納稅人之海外收入，藉以追查欠稅之目的。

法案正式通過後，在2014年7月1日後，不遵循此法之外國金融機構及其客戶的美國來源所得，將被扣除30％的扣繳稅；美方可要求台灣金融機構提供美籍台灣客戶的帳戶資料、名單等，以協助美國國稅局追稅。目前包括加拿大、英國、義大利、法國、德國、日本、瑞士等國在內的30多國以及多個免稅天堂國家如英屬蓋曼群島、英屬維京群島、模里西斯、百慕達等已與美國簽訂跨政府協議 (Intergovernmental Agreement，IGA) ，許多台灣銀行也在2014年7月1日同日跟進該法例。因此任何持有雙國籍、綠卡的民眾之帳戶，在美國財務部要求查閱資料時，台灣銀行都需配合跟進。但銀行在將客戶資料交給美國前，一定會先取得客戶同意，但如客戶拒絕提供，該金融機構有權關閉該帳戶。