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450萬南加州人感恩節旅行歷史新高

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場LAX乘客滿滿。（ABC7）
洛杉磯國際機場LAX乘客滿滿。（ABC7）

預計約有 450 萬南加州居民將在今年的感恩節假期（Thanksgiving holiday）出行，這是一個創紀錄的數字。

南加汽車俱樂部（AAA）發言人 Doug Shupe 表示，該汽車俱樂部的 2022 年預測顯示，今年感恩節旅行人數，將是該組織自 2000 年開始跟蹤此類活動以來的最高值。

感恩節期間最繁忙的旅行日通常是當周的周二、周三和節後的周日。今年，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）預計22日（周二）是最繁忙的旅行日，大約有 48,000 個定期航班。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）21日（週一）對超過 260 萬名旅客進行了篩查，人數超過了 2019 年感恩節前周一篩查的 250 萬人次。周日也出現了同樣的趨勢，標誌著今年感恩節這一周搭乘飛機的人數首次超過了疫情大流行之前的水平。

美國航空公司貿易集團高級副總裁平克頓（Sharon Pinkerton）說，人們會在不同的日子旅行，並不是每個人都在感恩節前的那個周三晚上出行。人們將自己的旅行日程分散在整個星期內，這有助於確保更順暢的運營。

汽車俱樂部預計今年感恩節全國有4900萬人自駕遊。（ABC7）
汽車俱樂部預計今年感恩節全國有4900萬人自駕遊。（ABC7）

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