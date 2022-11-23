疫期新常態 房東靠快到期食物過活 欠租房客逍遙度假

房客不繳租金卻出國旅遊，房東抱怨連連，要求洛市取消禁驅令。圖為一名房客在臉書上大秀與海豚共處的照片。（NBC）

洛杉磯市議會10月時表決，預定2023年1月31日終止該市的房客禁驅令，但是市府至今遲遲未頒布相關法令，導致許多出租個體戶大喊吃不消，特別是他們的房客不繳房租，卻到處旅遊，他們卻得買即將到期的食品才能省錢。

NBC的訪談顯示，原因或許是某些市議員從中攔阻，希望修改禁驅令的相關條文，以確保洛市街頭的無家可歸遊民不會暴增。其中被房東 點名的議員之一是住房委員會主席拉曼（Nithya Raman），但是她的幕僚不願意安排訪問，也不願意發表聲明回應質疑。

一名不願透露姓氏的房東「莫尼卡」告訴NBC，她的房客從疫情 爆發之初就沒有失業，到現在仍然飯碗捧牢牢，最近還去了夏威夷旅行，但是這位房客在疫情期間只是偶爾付點小錢，反正市府一直都是她的靠山。莫尼卡說，她確實從加州政府那邊拿到一些補助金，但是已經快花光了，她現在只想拿回房客積欠的2萬3000元，洛市的禁驅令反倒像是要趕房東露宿街頭似的，她的生活一團亂，不知道還能撐多久。

另一位本來想靠四間房子收租金 養老的Ky Trang Ho則告訴NBC，她的房客迄今已經積欠7萬元房租，但是房客不但逍遙度假去，還給她發了語帶恐嚇的電子郵件。她說，房客便宜占盡，自己的生活過得好好的，但她卻只能靠著快到期的食物過活，因為這些麵包比正常價格少了2元。

Ky Trang Ho說，她經常整夜無法入眠，老想著如何趕房客搬家。很多房東說，如果真的能收回房子，她們寧可賣掉也不要再當包租婆了，因為房子擺在那又收不到一毛錢，簡直就跟手腳被砍一樣難過。

加州公寓協會（California Apartment Association）表示，市議會也許擔心終止禁驅令會讓遊民人數增加，但是這項顧慮不該成為房東的負擔，禁驅令畢竟是疫情期間的緊急措施，但現在卻成為洛市無法解決的社會問題，如果市議會真的擔心房客付不出租金變成遊民，那就應該把租金補貼法制化，而不是片面要求房東忍耐。