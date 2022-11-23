南加亞裔遭入室竊盜 同社區已有兩起 岳父喪葬費也被竊

受害者在眾籌網站為岳父葬禮籌款。（網站截圖）

南加內陸河濱縣東谷市（Eastvale）近日發生亞裔 居民家遭入室竊案。多名竊盜劫走屋主保險 箱。由於財物全數被盜，屋主無錢為逝去的岳父辦葬禮，不得不在眾籌網站募款。

入室竊盜案發生在11月17日深夜。屋主Andrew Tsang表示，三名竊盜打碎後面滑動門玻璃闖入，將裝著家裡財物的保險箱盜走，包括現鈔、珠寶首飾、家庭重要文件，以及祖母傳下來的結婚戒指。他說，就在案件發生兩天前，70歲的岳父John Trieu因癌症 剛剛過世。本來放在保險箱裡的錢是為老人辦理喪事的，尚未來得及存入銀行，現在全數被盜。

Andrew Tsang並指出，他的岳父被診斷出患有晚期癌症後，勇敢地進行了五輪化療，但他們仍失去了他。在他的岳父進入臨終關懷之前，分享了他對葬禮安排的願望，但擔心費用和不斷增加的醫療費用，為了減輕他們的負擔，他的岳父把他一生中微薄的現金、珠寶、傳家寶和其他貴重物品交給了他們。他岳父生病和逝世的消息在他們緊密聯繫的社區中傳播開來之後，由於他岳父深受所有人喜愛，不少人慷慨地給了他們現金，幫助他們支付開支。

他說，案發後幾個小時找到了被丟棄的保險箱，空空盪盪的，竊盜還將盜走的文件及護照，用漂白劑毀壞。他向河濱縣警方報案後，警員也來到現場蒐證，但沒有竊盜線索。

Andrew Tsang為了給岳父籌款辦喪事，在眾籌網站gofundme.com設網頁https://www.gofundme.com/f/recover-stolen-funds-for-funeral-expenses，並公布竊盜作案截圖。他說，當地社區已經發生兩次入室竊盜案，都可能是同一夥竊盜所為。竊盜目標是亞裔家庭。歹徒還用槍威逼受害者交出財物，並辱罵。

他也不忘提醒東谷社區居民，提高警覺注意安全，這些竊盜的作案目標就是亞裔居民。希望制止竊盜進一步犯案，雖然警方已經有竊盜作案視頻，但並沒有拘捕，竊盜依舊在社區騷擾居民，盜取財物。請大家互相傳播保持警惕。