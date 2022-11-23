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感恩節看美景拍美照 洛縣這些免費景點最適合

記者劉子為/洛杉磯即時報導
在拉古納海灘感受電影裡的悠閒與浪漫。（記者劉子為/攝影）
在拉古納海灘感受電影裡的悠閒與浪漫。（記者劉子為/攝影）

感恩假期將近，對華人而言，感恩節或許少了一些傳統儀式感，更多是趁假期和家人團聚，或與朋友相約。今年感恩節的洛杉磯縣也將有晴空萬里的好天氣，趁著秋高氣爽，家人朋友可以去哪裡遊玩呢？有什麼不花錢且能拍出美照的好去處呢？

記者整理了以下可在感恩節前往的戶外好去處，其中很多都已親身測試過，不花錢就能收穫美景、美照和好心情。

1. 格里菲斯天文台(Griffith Observatory)。作為洛杉磯標誌性觀光地，一年四季無論何時遊覽天文台都會有不同的體驗和收穫，但遺憾是遊客總是很多。在感恩佳節，許多西方人會選擇在家中歡慶，此時前往天文台的遊客會相對較少。可以選擇在將近日落時分前往，但即便錯過日落，夜晚在山頂上看城市裡的星光點點，也可以感受到「愛樂之城」的魅力。如果想獲得和電影「愛樂之城」海報相似的照片，可以在面向天文台的左邊找到一條土路，往下走能看見一個長凳，長凳附近同時也是能俯瞰洛杉磯的觀景點。

如果時間充裕，可以在天文台前先打卡「好萊塢」標誌，能拍到該標誌的地點很多，親測好萊塢湖公園（Lake Hollywood Park）是一個適合自駕出行的最佳拍攝點。此處能拍到標誌，同時方便停車，且無需爬山。

2. 「天使之門」。如果喜歡爬山，且喜歡影視作品中「末日般」的感覺，Ascout Hills Park值得被加入打卡清單。沿山路徒步15分鐘就能抵達「天使之門」。如果想拍到「末日感」的圖片，建議在日落時分前往。但在白天的其他時間，也能拍攝到具備「頹廢美」的城市遠景和人像照片。地圖可定位到：4371 Multnomah St, Los Angeles。

3. 秘密鞦韆。如果喜歡挑戰難度係數略高的小山坡，可以前往這個曾經的網紅鞦韆打卡點。雖然鞦韆已因為安全原因被拆掉，但網紅鞦韆的消失也使遊客變得很少，可以「獨享」山頂的美麗風景，還可以與豐茂的大樹合照。這段山坡路雖不長但較陡，建議穿上適合攀爬的舒適衣物和鞋子。地圖定位可搜索「Secret Swing Angels Point, Los Angeles」。

4. 小眾海灘。在親測洛杉磯及其附近的多個海灘後，位於橙縣的拉古納海灘(Laguna Beach)因其乾淨美麗的海景和相對較少的人流給人留下深刻印象。如果住在洛縣不想出遠門，也可以考慮遊客相對較少的曼哈頓海灘（Manhattan Beach)和赫蒙沙灘（Hermosa Beach），後者也是電影「愛樂之城」的拍攝地之一。

如果喜歡能看見燈塔的海岸線風景，也可以從赫蒙沙灘再南下一段路，地圖定位至Point Vincent Interpretive Center。這裏可以沿著海岸線徒步，直到看見雪白的燈塔。

在「天使之門」拍一張「末日感」照片。（記者劉子為/攝影）
在「天使之門」拍一張「末日感」照片。（記者劉子為/攝影）
從赫蒙沙灘再南下一段路沿著海岸線徒步，邂逅雪白的燈塔。（記者劉子為/攝影）
從赫蒙沙灘再南下一段路沿著海岸線徒步，邂逅雪白的燈塔。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯 天使 電影

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