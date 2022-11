洛市議會通動勞基法 保障零售業員工權益

新法通過將大幅保障零售業員工,不再因混亂的工作時間無法掌控自己休閒時間。(unsplash截圖)

洛杉磯 市議會11月22日(周二)通過新勞基法保證勞動者時間工作權益,零售店需提前兩周向員工提供工作時間表,讓員工不再因混亂的工作時間表而影響生活。

該勞基法又稱為「公平工作周條例」(Fair Work Week ordinance),除了要求企業提前給確切工作時間表外,更保障員工在輪班前有至少十小時休息時間,或相符加班費。這項新法由洛杉磯新經濟聯盟 (Los Angeles Alliance for a New Economy ,簡稱LAANE)和美國食品商業工人國際工會(The United Food and Commercial Workers International Union.)推動而成。

洛市議會 2019 年表決通過起草該法,中間曾一度因新冠疫情 、及推過薪資保障法一度被推遲,直至近期才通過。而在舊金山(San Francisco )、西雅圖(Seattle )、紐約(New York )等大城市也陸續通過了類似條例。

工會帶頭人表示,零售店有軟體可以即時預測消費者人潮,讓雇主即時決定是否增加或減少人力,但這也讓工人的工作時間表相當不穩定。

在大型零售店Food 4 Less工作的洛佩茲 (Heidy Lopez) 表示,新法很好的保證她的權益,先前她常因變化無常的工作時間表,無法安排除她的空閒時間。在H&M工作的潘吉麗娜( Alaina Pangelina )表示,她的工作時間表非常難以掌控,有時她一周有40小時工作時間,有時班表被縮減至一周19小時。更有一次因臨時的班表調動,她不得不聘請夜班護士來照顧無法自理的年邁父母。

但新法一出後,引起眾多商會不滿,其中一名抗議者山谷工商協會(Valley Industry & Commerce Association)會長沃爾德曼 (Stuart Waldman) 表示,新法對雇主相當不公平,一旦工人臨時請假,雇主也將因此受罰。這項法令是在倉促中急忙通過,事前該有的辯論、或經濟分析等都沒有確切落實。

據洛杉磯加州大學 (UCLA)2018年發布的研究顯示,每十名零售業者中就有八人的工作時間表極度波動,讓員工無法安排除工作以外的工作日程安排。更有約 77% 的員工在一周內時常在不到一周內收到工作安排變更通知。學者表示,此類不可預測性的工作時間表,讓父母在照顧家庭、兼差的學生都極難兼顧,也間接促使經濟不穩定的因素增加。

市議員普萊斯(Curren Price) 表示,洛杉磯約有 7萬名民眾將受到該法保障,其中有許多人為有色人種、女性、或負責養家糊口的一家之主。而隨著季節購物潮將來臨,市議會須即時保證員工權益、及他們在疫情期間都冒著感染風險站在第一線,堅持服務。