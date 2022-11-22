影/這些恐龍將現身好萊塢大遊行 華人160人隊伍參加

惟妙惟肖的恐龍寶寶。（記者張宏／攝影）

發生了什麼，恐龍竟然闖入好萊塢 ？第90屆好萊塢聖誕大遊行 11月21日舉辦記者會，會上闖入侏羅紀大恐龍，引發民眾圍觀。今年好萊塢大遊行亮點頗多，美國南加 州華人社團聯合會將組織160人隊伍參與遊行，帶來中國功夫、漢服等中國元素。

影音來源：記者張宏

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，是全美最具影響力的遊行盛會之一。每年都是在11月最後一個星期日舉行，今年也不例外，27日晚上現場觀眾預計會達數十萬人。洛杉磯市議員Mitch O'Farrell、主持人Laura McKenzie、女演員Kate Linder等名流參與21日的記者會。記者會上來自侏羅紀主題公園的工作人員，帶來兩隻大恐龍和兩隻小恐龍，活靈活現，引發圍觀。他們也將現身遊行現場，和大家一起過節。

市議員Mitch O'Farrell表示，今年遊行會有90個名流明星參加、14個遊行表演團體、24個洛縣獲獎樂隊、10層樓高的人物氣球等亮點。當然活動上最亮眼的，當然是南加華聯帶來的舞龍舞獅，和大熊貓VS聖誕老人的部分。

記者會上南加華聯帶來的大熊貓，和坐著黃包車的聖誕老人，作為美中聯袂吉祥物繞場一周。南加華聯主席陳慧碧表示，他們的團體曾三次有幸代表南加華人社區參加聖誕大遊行，每次都非常成功和圓滿。這次參加的隊伍將由160人五個方陣組成，分別是舞龍舞獅、中華武術、腰鼓扇子、漢服表演、旗袍表演，這些都是中華文化最有代表性的元素。

陳慧碧表示，值得一提的是曾獲得第四屆技巧世界杯女子全能及單項冠軍的李小燕，將在武術隊前做特技表演。南加華聯的四位會長將身著大熊貓的服裝走在遊行隊伍兩邊，以可愛可親的形象與現場嘉賓和觀眾互動，增添遊行的歡樂氣氛。屆時參加遊行的僑領有南加華聯主席陳慧碧，瑞銀董事總經理林日昇，美國教授專家聯合會會長林連連，美國大西北總商會會長江風年等人。為參加這次活動，南加僑團和個人出錢出力，林日昇捐贈5000元、陳慧碧捐贈3000元、美中工商聯合總會會長張勇捐贈2000元等。