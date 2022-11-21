洛杉磯迎春年節展強勢回歸 2023農曆大年三十熱鬧登場

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的【2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展】，時隔兩年強勢回歸！2023年癸卯兔年大年三十（1月21日）、大年初一（1月22日），近200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹路嘉偉街（Garvey Ave.）一字排開，封五條街區熱鬧賀新春。目前對外開放招商，展位數量有限，歡迎各界華洋商號盡早報名共襄盛舉。

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）





屆時兩日慶典有望重現2020年30萬人潮同樂的空前盛況！匯集了華洋文化民俗工藝、各地風味美食、商展、童趣以及精彩歌舞表演的兩天嘉年華活動，讓每一位來賓都能在兔年伊始感受最熱鬧的傳統慶典、最道地的家鄉風味、最難忘的歡聲笑語。

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）





美食攤商齊全 嚐遍各色風味

現場超過40個飲食攤位，匯集了世界各地美食佳餚。（本報檔案照）





鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰激凌、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、焗龍蝦、巴西烤肉、特色Waffle…… 無論您是想品嘗道地的台灣古早風味，還是新疆、東北烤串，亦或者您是想嚐遍世界各地的特色小吃，年節展兩天近50個特色美食攤位，絕對能滿足您的味蕾，讓您大快朵頤、吃的盡興。

特色主題專區 吸睛程度爆表

現場攤位前人頭攢動，每一位民眾、展商均滿載而歸。（本報檔案照）





集合中國古風服飾、傳統新年背景墻、創意網紅佈景區的拍照打卡區，讓您用鏡頭記錄下兩天慶典的美好。通過不同的【人設】、【造型】，感受活動帶來的傳統與現代、復古與時尚、中國風與西洋範兒的交織與融合。

華洋舉家同遊 老少親子同樂

洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄盛舉更讚不絕口。（本報檔案照） 洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄盛舉更讚不絕口。（本報檔案照）





每年年節展兩天活動，都會吸引來自聖蓋博谷、洛杉磯市，以及遠到聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣，甚至外地來南加探親訪友的華洋民眾一同慶祝。現場不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，以及讓小孩子們感受傳統年俗的彩繪燈籠專區，是新年期間感受親子時光、舉家同遊的絕佳園遊選擇。

傳統民俗技藝 華洋齊賀新春

兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照） 兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）





舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......兩天活動現場，將有民俗技藝互動區與民眾同樂，重溫如兒時般的喜氣祥和，在一筆一劃中，感受中華文明的博大精深，在舉手投足間，感歎傳統技藝的高深莫測。

神秘嘉賓助陣 現場精彩可期

今年神秘重磅嘉賓將現場與民同樂、拜大年，洛杉磯世界日報邀請您一同來見證。（本報檔案照）





洛杉磯世界日報迎春年節展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭舉家同遊，數十萬人潮參與的盛況讓活動已然成為南加州 慶祝農曆新年最重大節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會蒞臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，給華人社區以最強力支持。除了開幕式冠蓋雲集外，時隔兩年重新回歸的慶典，也讓社會各界賢達為之祝福，年節展兩天，還將有神秘嘉賓現身會場與民眾面對面！究竟哪路明星來臨？歡迎您來現場一同見證！

舞台節目不斷 好禮&抽獎連連

兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照） 兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）





兩天活動現場主舞台表演不間斷！街舞、武術、肚皮舞、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、寵物表演等等，都會給現場觀眾帶來無與倫比的視聽饗宴。除此之外，洛杉磯世界日報、現場參展商家也都為每一位來賓準備了春節伴手好禮。兩天整點主舞台大抽獎環節，更是每年活動重頭戲，兩天都為大家準備了意想不到的驚喜，機票、新款Iphone、3C產品、遊樂園門票，大獎連連，也許您就是最幸運的那一位！

「2023“兔-Gether（Tu-gether）”迎春年節展」將於1月21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街鬧新春，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉慧爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。目前，年節展招商仍在繼續，詳情請洽：323-268-4982 分機（Ext）：600。相關活動資訊，可登陸網站：lunarnewyears.com瀏覽查詢。也可持續關注世界日報報紙、世界新聞網以及專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台。