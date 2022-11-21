我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節交易周 股指震盪走低

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

洛杉磯迎春年節展強勢回歸 2023農曆大年三十熱鬧登場

蒙特利公園市訊
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的【2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展】，時隔兩年強勢回歸！2023年癸卯兔年大年三十（1月21日）、大年初一（1月22日），近200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹路嘉偉街（Garvey Ave.）一字排開，封五條街區熱鬧賀新春。目前對外開放招商，展位數量有限，歡迎各界華洋商號盡早報名共襄盛舉。

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔...
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）


屆時兩日慶典有望重現2020年30萬人潮同樂的空前盛況！匯集了華洋文化民俗工藝、各地風味美食、商展、童趣以及精彩歌舞表演的兩天嘉年華活動，讓每一位來賓都能在兔年伊始感受最熱鬧的傳統慶典、最道地的家鄉風味、最難忘的歡聲笑語。

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔...
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉，齊聚南加州蒙特利公園市。（本報檔案照）


美食攤商齊全 嚐遍各色風味

現場超過40個飲食攤位，匯集了世界各地美食佳餚。（本報檔案照）
現場超過40個飲食攤位，匯集了世界各地美食佳餚。（本報檔案照）


鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰激凌、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、焗龍蝦、巴西烤肉、特色Waffle…… 無論您是想品嘗道地的台灣古早風味，還是新疆、東北烤串，亦或者您是想嚐遍世界各地的特色小吃，年節展兩天近50個特色美食攤位，絕對能滿足您的味蕾，讓您大快朵頤、吃的盡興。

特色主題專區 吸睛程度爆表

現場攤位前人頭攢動，每一位民眾、展商均滿載而歸。（本報檔案照）
現場攤位前人頭攢動，每一位民眾、展商均滿載而歸。（本報檔案照）


集合中國古風服飾、傳統新年背景墻、創意網紅佈景區的拍照打卡區，讓您用鏡頭記錄下兩天慶典的美好。通過不同的【人設】、【造型】，感受活動帶來的傳統與現代、復古與時尚、中國風與西洋範兒的交織與融合。

華洋舉家同遊 老少親子同樂

洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄...
洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄盛舉更讚不絕口。（本報檔案照）
洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄...
洛杉磯世界日報迎春年節展，已經成為南加州地區歡慶農曆新年的重要節慶，華洋民眾共襄盛舉更讚不絕口。（本報檔案照）


每年年節展兩天活動，都會吸引來自聖蓋博谷、洛杉磯市，以及遠到聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣，甚至外地來南加探親訪友的華洋民眾一同慶祝。現場不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，以及讓小孩子們感受傳統年俗的彩繪燈籠專區，是新年期間感受親子時光、舉家同遊的絕佳園遊選擇。

傳統民俗技藝 華洋齊賀新春

兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇...
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇...
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）


舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......兩天活動現場，將有民俗技藝互動區與民眾同樂，重溫如兒時般的喜氣祥和，在一筆一劃中，感受中華文明的博大精深，在舉手投足間，感歎傳統技藝的高深莫測。

神秘嘉賓助陣 現場精彩可期

今年神秘重磅嘉賓將現場與民同樂、拜大年，洛杉磯世界日報邀請您一同來見證。（本報檔...
今年神秘重磅嘉賓將現場與民同樂、拜大年，洛杉磯世界日報邀請您一同來見證。（本報檔案照）


洛杉磯世界日報迎春年節展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭舉家同遊，數十萬人潮參與的盛況讓活動已然成為南加州慶祝農曆新年最重大節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會蒞臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，給華人社區以最強力支持。除了開幕式冠蓋雲集外，時隔兩年重新回歸的慶典，也讓社會各界賢達為之祝福，年節展兩天，還將有神秘嘉賓現身會場與民眾面對面！究竟哪路明星來臨？歡迎您來現場一同見證！

舞台節目不斷 好禮&抽獎連連 

兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇...
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇...
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，武術、舞蹈、傳統技藝......讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）


兩天活動現場主舞台表演不間斷！街舞、武術、肚皮舞、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、寵物表演等等，都會給現場觀眾帶來無與倫比的視聽饗宴。除此之外，洛杉磯世界日報、現場參展商家也都為每一位來賓準備了春節伴手好禮。兩天整點主舞台大抽獎環節，更是每年活動重頭戲，兩天都為大家準備了意想不到的驚喜，機票、新款Iphone、3C產品、遊樂園門票，大獎連連，也許您就是最幸運的那一位！

「2023“兔-Gether（Tu-gether）”迎春年節展」將於1月21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街鬧新春，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉慧爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。目前，年節展招商仍在繼續，詳情請洽：323-268-4982 分機（Ext）：600。相關活動資訊，可登陸網站：lunarnewyears.com瀏覽查詢。也可持續關注世界日報報紙、世界新聞網以及專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台。

現場攤位前人頭攢動，每一位民眾、展商均滿載而歸。（本報檔案照）
現場攤位前人頭攢動，每一位民眾、展商均滿載而歸。（本報檔案照）
民眾在現場大快朵頤。 （本報檔案照）
民眾在現場大快朵頤。 （本報檔案照）
參展攤位前人頭攢動，活動現場熱鬧非凡。 （本報檔案照）
參展攤位前人頭攢動，活動現場熱鬧非凡。 （本報檔案照）
參展攤位前人頭攢動，活動現場熱鬧非凡。 （本報檔案照）
參展攤位前人頭攢動，活動現場熱鬧非凡。 （本報檔案照）

洛杉磯 世界日報 加州

上一則

影/拉斯維加斯少女被囚一年多 綁床單從二樓逃脫視頻

延伸閱讀

洛市新市長誓言要「立即行動」解決遊民問題

洛市新市長誓言要「立即行動」解決遊民問題
LA碰瓷男超大膽 逼著華人去取錢還順道搶劫

LA碰瓷男超大膽 逼著華人去取錢還順道搶劫
佛光山攜第22小學 為弱勢學童募禮物

佛光山攜第22小學 為弱勢學童募禮物
南加租金 USC預估至2024年增長放緩

南加租金 USC預估至2024年增長放緩
幫幫忙基金會 11月26日發送愛心禮包

幫幫忙基金會 11月26日發送愛心禮包
看卡達世界盃 華人視疫情微

看卡達世界盃 華人視疫情微

熱門新聞

車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

2022-11-16 17:31

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說