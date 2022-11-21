洛杉磯迎春年節展強勢回歸 2023農曆大年三十熱鬧登場
揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的【2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展】，時隔兩年強勢回歸！2023年癸卯兔年大年三十（1月21日）、大年初一（1月22日），近200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹路嘉偉街（Garvey Ave.）一字排開，封五條街區熱鬧賀新春。目前對外開放招商，展位數量有限，歡迎各界華洋商號盡早報名共襄盛舉。
屆時兩日慶典有望重現2020年30萬人潮同樂的空前盛況！匯集了華洋文化民俗工藝、各地風味美食、商展、童趣以及精彩歌舞表演的兩天嘉年華活動，讓每一位來賓都能在兔年伊始感受最熱鬧的傳統慶典、最道地的家鄉風味、最難忘的歡聲笑語。
美食攤商齊全 嚐遍各色風味
鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰激凌、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、焗龍蝦、巴西烤肉、特色Waffle…… 無論您是想品嘗道地的台灣古早風味，還是新疆、東北烤串，亦或者您是想嚐遍世界各地的特色小吃，年節展兩天近50個特色美食攤位，絕對能滿足您的味蕾，讓您大快朵頤、吃的盡興。
特色主題專區 吸睛程度爆表
集合中國古風服飾、傳統新年背景墻、創意網紅佈景區的拍照打卡區，讓您用鏡頭記錄下兩天慶典的美好。通過不同的【人設】、【造型】，感受活動帶來的傳統與現代、復古與時尚、中國風與西洋範兒的交織與融合。
華洋舉家同遊 老少親子同樂
每年年節展兩天活動，都會吸引來自聖蓋博谷、洛杉磯市，以及遠到聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣，甚至外地來南加探親訪友的華洋民眾一同慶祝。現場不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，以及讓小孩子們感受傳統年俗的彩繪燈籠專區，是新年期間感受親子時光、舉家同遊的絕佳園遊選擇。
傳統民俗技藝 華洋齊賀新春
舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......兩天活動現場，將有民俗技藝互動區與民眾同樂，重溫如兒時般的喜氣祥和，在一筆一劃中，感受中華文明的博大精深，在舉手投足間，感歎傳統技藝的高深莫測。
神秘嘉賓助陣 現場精彩可期
洛杉磯世界日報迎春年節展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭舉家同遊，數十萬人潮參與的盛況讓活動已然成為南加州慶祝農曆新年最重大節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會蒞臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，給華人社區以最強力支持。除了開幕式冠蓋雲集外，時隔兩年重新回歸的慶典，也讓社會各界賢達為之祝福，年節展兩天，還將有神秘嘉賓現身會場與民眾面對面！究竟哪路明星來臨？歡迎您來現場一同見證！
舞台節目不斷 好禮&抽獎連連
兩天活動現場主舞台表演不間斷！街舞、武術、肚皮舞、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、寵物表演等等，都會給現場觀眾帶來無與倫比的視聽饗宴。除此之外，洛杉磯世界日報、現場參展商家也都為每一位來賓準備了春節伴手好禮。兩天整點主舞台大抽獎環節，更是每年活動重頭戲，兩天都為大家準備了意想不到的驚喜，機票、新款Iphone、3C產品、遊樂園門票，大獎連連，也許您就是最幸運的那一位！
「2023“兔-Gether（Tu-gether）”迎春年節展」將於1月21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街鬧新春，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉慧爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。目前，年節展招商仍在繼續，詳情請洽：323-268-4982 分機（Ext）：600。相關活動資訊，可登陸網站：lunarnewyears.com瀏覽查詢。也可持續關注世界日報報紙、世界新聞網以及專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台。
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