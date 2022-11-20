南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

英國樂壇超級巨星艾爾頓強（Elton John）近日在洛杉磯 舉辦演唱會，許多歌迷前來朝聖。不料，17日晚間在演唱會結束後，一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。洛杉磯市警方20日表示，警方已經逮捕嫌犯，但沒有公佈有關逮捕的任何其他信息。

視頻來源：╱推特與Nicole Renteria/記者陳懿後製

據悉，爭執肇因於一起「擋泥板彎曲事件」（fender bender，意指很小的汽車擦撞事件），但警方並未公布這起事件的細節。

據受害者瑞特利雅（Jamie Renteria）表示，當時他與妻子已經進入車內準備離開，一位女子突然向他們的車窗揮拳，瑞特利雅下車想了解女子的動機。女子表示瑞特利雅擋住她的路，並惱羞成怒的試圖攻擊他。

這時，三至四名年輕男子靠近兩人，將瑞特利雅圍起來，開始對他叫罵、毆打，還將他重重得摔至水泥地上。

瑞特利雅的妻子從後視鏡裡看到老公被圍毆，並趕緊下車想要幫助。但是才剛下車就感覺到頭髮被拉扯，接著她的身體被撞倒在地上，隨後便失去意識。

事發當時，雖然周圍佔滿群眾，但卻沒人敢上前幫忙。直到圍毆老夫妻的這群人離開停車場，在民眾的幫助下，老夫妻才得以回到車子裡。隨後，演唱會的保安人員姍姍來到。瑞特利雅的妻子忍著輕傷開車，將受重傷的瑞特利雅送往醫院治療。

瑞特利雅夫妻的女兒妮可．瑞特利雅（Nicole Renteria）在社群媒體 上公開當時的畫面，希望能藉由網路的力量，將這六位攻擊她父母的人繩之以法。