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好萊塢山獅發威突襲 瞬間小狗成獵物 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
發起襲擊的可能是知名的P-22，它是居住在格里菲斯公園附近的 11歲山獅。（KTLA）
發起襲擊的可能是知名的P-22，它是居住在格里菲斯公園附近的 11歲山獅。（KTLA）

洛杉磯好萊塢山（Hollywood Hills）最近上演一幕可怕的場景，據信可能是知名的P-22山獅出沒，咬死一隻拴著繩子外出散步的小狗，視頻記錄了當時的場景。

影音來源：受訪者／記者邵敏後製

襲擊事件發生在傍晚時分的一個居民區，狗主人表示，這次遭遇是對其他人的警告，讓人們意識到潛伏在該地區野生動物的危險。

視頻先捕捉到這頭山獅從灌木叢中出現，並在好萊塢水庫附近的一條住宅街道上出沒。大約同一時間，這位不願透露姓名的遛狗人在 Creston 和Durand Drives 附近遛著兩隻小狗。

視頻顯示，山獅突然停下來並採取蹲伏姿勢，這是發現狗後的反應。片刻之後，它迅速撲向其中一隻較小的吉娃娃混血狗，名叫Piper。遛狗人回憶說：「我突然感覺到手中的拉力，隨後聽到Piper的尖叫聲。我一轉身，只看到一張動物的臉，當時並不知道那是什麼動物。」

發起襲擊的可能是知名的P-22山獅，居住在格里菲斯公園附近的 11 歲山獅。(K...
發起襲擊的可能是知名的P-22山獅，居住在格里菲斯公園附近的 11 歲山獅。(KTLA5)

據悉，發起攻擊的可能就是P-22，一隻長期居住在格里菲斯公園( Griffith Park )附近的 11 歲山獅，經常被當地居民拍攝到它的踪跡。遛狗人表示，這場襲擊只有兩三秒鐘，當時山獅的嘴裡已經咬著Piper，「它沒有咆哮，我也沒有聽到它發出任何聲音，我根本就沒有機會救這隻狗。」

襲擊發生後，Piper沒有活下來，現場的第二隻狗沒有受傷。 Piper的主人Daniel Jimenez 說：「我和妻子 2014 年購買了Piper，她是最可愛的狗，我們對失去愛犬感到傷心。」Piper被襲擊的那天晚上，主人Jimenez正在外面慶祝女兒的生日，他回憶遛狗者當時發給他一條奇怪的短信。 「山獅襲擊並帶走了你的狗，殺了你的狗。」Jimenez說，「我們以為這是個玩笑，但事實證明這是真的，我們非常震驚。」

山獅迅速撲向一隻被牽著狗繩的吉娃娃混血狗。(KTLA5)
山獅迅速撲向一隻被牽著狗繩的吉娃娃混血狗。(KTLA5)

雖然痛失愛犬，但Jimenez並沒有責怪這頭山獅，他認為發生這樣的事情，是野生動物尋找食物的本能。但事件發生在傍晚時分，許多人都會在這個時間段遛狗，Jimenez提醒當地居民應該注意公共安全問題。 「我不希望 P-22 發生任何不好的事情，」Jimenez說，「我只是希望人們注意安全，不要再發生類似的遭遇。」

當地公園服務部門尚未證實這頭山獅確實是 P-22，但有人看到這山獅在 P-22 的領地內漫遊，並被發現戴著項圈。

山獅襲擊發生後，吉娃娃Piper沒有活下來。(KTLA5)
山獅襲擊發生後，吉娃娃Piper沒有活下來。(KTLA5)

好萊塢 洛杉磯

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