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南加內陸2起槍擊案 2女1男被殺 2女疑似母女

記者啟鉻／河濱即時報導
南加內陸河濱縣近日連續發生槍殺案，兩女一男死亡。（警方提供）
南加內陸河濱縣近日連續發生槍殺案，兩女一男死亡。（警方提供）

南加內陸河濱縣（Riverside County）近日連續發生槍殺案，兩女一男死亡，其中兩女在車中遭槍擊，重傷送醫不治。警方呼籲目擊者提供案件線索，儘速找到兇手。

莫瑞諾谷市（Moreno Valley）兩女遭槍殺案，發生在18日晚約8時，位於市區尤科利普特斯街21600號街區（21600 block of Eucalyptus Avenue）。警方未證實兩死者是否母女關係。當警方趕到時，受害者還稍有神智，送醫後宣布不治。警方尚未確定是否搶手隨意開槍，還是將兩女作為攻擊目標。兩死者分別是36歲和68歲。

河濱縣警方表示，有關這起槍擊案，有諸多疑點，如死者之間關係，乘座車輛是否屬於其中一名受害者，兇手槍擊動機以及兇手使用槍枝是否在現場找到等。警方也呼籲民眾提供進一步線索。

這起槍擊案發生的次日，即19日凌晨3時，赫汝帕谷市 ( Jurupa Valley）一名49歲男子在街頭遭槍殺，當場死亡。有目擊者說槍手作案後跑走，但未確定是否多人作案，坊間傳說或與毒品交易有關。警方表示，案發在市區艾特萬達街（Etiwanda Ave.)與赫汝帕路 (Jurupa Rd.)交匯處，死者是當地居民馬提尼茲（Ismael Martinez）。警方表示，尚未確定嫌犯，案件正在調查中。

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