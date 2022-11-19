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華埠健康博覽會 老人免費體檢打疫苗

記者劉子為╱洛杉磯即時報導
醫療健康服務者們為華裔老人解答。（記者劉子為/攝影）
醫療健康服務者們為華裔老人解答。（記者劉子為/攝影）

華埠服務中心（Chinatown Service Center）19日舉辦了健康博覽會，為住在華埠的老人們提供免費的健康檢測和資源，包括血壓測量、流感和新冠的疫苗接種、營養資訊、骨密度測試、牙齒檢查、針灸資訊等，以及免費的理髮和美甲服務等。

影音：記者劉子為

義務支援博覽會的醫生、專家和工作人員們，熱情接待和耐心解答老人們的問題，盡力讓每位老人都能接受到每項檢測，充分了解自己的健康狀況。

華埠中心醫療業務經理Angela Ching表示，該中心通常每年兩次舉辦這樣的健康博覽會，現場提供各種健康服務的醫生和專家們，也都是華埠服務中心長期合作夥伴，受到邀請後欣然參與，為華埠老人和居民們無償提供服務，熱心參與和回饋社區。

負責牙齒檢查的團隊成員都身穿有洛加大（UCLA）徽標的服裝，該團隊是由牙醫學院的教授和學生組成，團隊成員們都熱心且認真地為老人和小孩們檢查牙齒，並給出很多保護牙齒健康的建議。

本次華埠服務中心還特別提供了「停止亞裔仇恨：旁觀者干預」的課程，許多老人到場聆聽並積極參與了課程。有華裔老人分享了自己所遭遇過的仇恨案例，大家學習了作為旁觀者，如何干預和制止反亞裔仇恨，為社區安全貢獻一份力量。

博覽會提供豐富且免費的健康檢測和資源（記者劉子為/攝影）
博覽會提供豐富且免費的健康檢測和資源（記者劉子為/攝影）
老人們積極參與「停止亞裔仇恨：旁觀者干預」課程（記者劉子為/攝影）
老人們積極參與「停止亞裔仇恨：旁觀者干預」課程（記者劉子為/攝影）

華埠 檢測 亞裔

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