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加州房貸數量大降63% 南加華人區亦受重挫

記者趙健／洛杉磯即時報導
加州房貸量與去年同期相比漲/跌幅。（記者趙健/製表）
加州房貸量與去年同期相比漲/跌幅。（記者趙健/製表）

據房產數據公司ATTOM17日公佈的三季度房貸趨勢報告，加州19個大都會地區的房屋抵押貸款數量與去年同期相比驟降63%，成為有記錄以來年度跌幅最大的一次，這比2008年房產泡沫之後的任何一次跌幅都要更嚴重。

ATTOM三季度的報告指出，過去12個月，30年期固定抵押貸款利率從3.1%躍升至6.9%，上月底至本月初甚至幾度破7%——這是自2002年以來第二次達到如此高的水平。在當前高利率的環境下，買家的借款能力在一年內被削弱35%，這比1980年的最高紀錄33%還要高，造成當時異常的原因是由於那時通膨水平從10.5%飆升至16.3%。

高利率環境下，房屋買家的借款能力被大大削弱，這導致三季度的房屋抵押貸款數量與去年同期相比下降63%，再融資數量同期減少82%。但房屋淨值貸款數量（Home Equity Loan）增長74%。房屋淨值貸款數量的增加，主要是因為這種以房屋淨值貸款的方式，能夠在避開當下高貸款利率的情況下獲得貸款。

這個現象不只加州，全國數據具有同樣的特點。除加州大都市地區外，全美第三季度的住房抵押貸款共計180萬筆，與去年同期相比下降44%，同樣是有記錄以來的最大降幅。同時，再融資數量減少66%。房屋淨值貸款數量則增長45%。

ATTOM市場情報副總裁Rick Sharga說：「本季度的貸款發放數字並不令人意外，因為抵押貸款利率史無前例的飆升打擊了房屋購買力和再融資市場。由於接近7%的抵押貸款利率以及更高的房價，潛在的購房者已經被擠出市場。再融資活動可能會繼續下降，這是因為大多數房主的貸款利率低於 4%。」

與此同時，銀行等借款機構對於房貸申請的收緊也是造成這一情況的重要原因。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近月來銀行對貸款申請的審批趨於保守，受大環境影響，近期華人區貸款數量申請下降60%，再融資數量下降80%。

對於未來貸款趨勢的分析，房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)的行業分析副總裁Marina Walsh指出，「未來幾個季度的拖欠率可能會從創紀錄的低點上升，因為失業率預計會上升。」近幾個月來，Meta、Twitter 、Microsoft、Google等科技公司都紛紛開始裁員。

另外，南加房貸經紀Jeff Lazerson說，「如今抵押貸款人的業務幾乎停止了，這比大蕭條時期的抵押貸款的崩潰要糟糕得多。今年我解雇了三分之二的員工，許多抵押貸款專業人士和許多房地產經紀人都在削減開支。」

2021-2022固定抵押貸款利率走勢。（記者趙健/製表）
2021-2022固定抵押貸款利率走勢。（記者趙健/製表）

貸款 利率 融資

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