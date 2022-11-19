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橙縣辣妹咖啡店 秀色可餐陪客聊天

記者陳開、張庭瑜、王若然/洛杉磯即時報導
辣妹咖啡店美女服務生衣著清涼。（截至cafelu官網）
辣妹咖啡店美女服務生衣著清涼。（截至cafelu官網）

咖啡店很尋常，但有一種咖啡店很特別，店內服務生全是穿著比基尼的辣妹，幫你點單，陪你聊天，秀色可餐，在南加州橙縣就有不少這樣的比基尼辣妹咖啡店

影音來源：世說新聞團隊

從洛杉磯世界日報所在地蒙特利公園市出發，前往位於橙縣聖塔安娜市的cafelu，在不堵車的情況下，大約需要35分鐘。這間比基尼咖啡店，位於一個很普通的商圈，從外觀上看，跟其他店鋪沒有太大區別。不過門口時刻站著的保全，卻為該店增加了一分神秘色彩。起初世說新聞團隊的成員，看到不苟言笑的保全還有些緊張，但對方熱情開門後，感覺放鬆。

進入店內，一位身材高挑，身著黑色蕾絲比基尼，加金色高跟鞋的亞裔小姐熱情接待。她有一頭烏黑靚麗的長直髮，大眼晴、長睫毛，穿著火辣，但是給人一種清純的感覺。當日中午南加地區今天有雨，店內生意不忙，除世說新聞團隊外，只有兩名男性顧客，他們身旁都有亞裔比基尼咖啡師陪伴聊天。

世說新聞團隊一行三人落坐後，另一位亞裔小姐姐熱情邀客點單，端上加冰茶飲，還有薯條盒和雞翅，並且大方陪客聊天。她今年21歲，且稱她為A小姐，不過她還不是店裡最年輕的比基尼咖啡師。她是土生土長的加州人，柬埔寨後裔，會說柬埔寨語和英語，不過常常被客人誤以為韓裔或日裔。

A小姐介紹說，這家店白天客人較少，一般只有兩三位比基尼咖啡師侍應，晚上客人多，會有五六個，目前店裡還在招聘服務生，大多是亞裔。A小姐說，來這裡的顧客什麼年齡段都有，華裔顧客非常多。有的人喝咖啡還帶著筆記本電腦工作，宛如在星巴克。晚上來的顧客很多是在這裡看體育比賽，店裡也會放一些比較嗨的音樂，氛圍很熱鬧。有時聊到興起，辣妹們還會大跳艷舞。

相比在其他咖啡店做服務生，在這家咖啡店小費很可觀，服務生拿到的小費不用與其他服務員分，直接入賬自己口袋。

A小姐透露，店裡的女孩也會發展各自的客戶群，不少客人在一來一往中變成熟客，他們會詢問店家或女孩們的上班時間，定時來捧場。有些客人「醉翁之意不在酒」，除了喝咖啡，更期待能與女孩聊天。這不經讓人想起最近熱播的台劇「華燈初上」，講述年輕貌美的女孩如何笑臉盈盈坐在顧客旁，溫柔詢問他們的一天。

不過與台劇裡溫柔內斂的日式酒店不同，這裡的越南咖啡店外放直接，辣妹們姣好的身材一覽無遺 。A小姐說，曾有一位亞裔男士不遠萬里從澳大利亞飛來，只為一賭店裡一位女孩的芳容。這位男士在IG上看到這位女孩後就日思夜想，念念不忘，終於等到女孩上班時，他還特意整理著裝後來見。女孩們平日清涼裝扮，有時也會引來麻煩。 A小姐說，曾有顧客無視店內的規矩，一進店就高舉手機對著服務生們拍攝、錄影，有時動作誇張連保鑣也勸阻不了，只好請他走人。

類似的辣妹陪聊咖啡店，在橙縣其實有很多家。從清涼的比基尼辣妹到角色裝扮、旗袍辣妹，十分新穎，每家店面的女孩們也別具風格。這樣的辣妹咖啡店在聖塔安那、西敏市、普安那公園（Beuna park）、園林市等地都有，辣妹服務員更像是東南亞商業文化的一部分。不過比基尼咖啡師因為著裝清涼，讓部分地方政府看不慣。華盛頓州艾佛瑞特市，五年前就頒布相關禁令，不過今年10月底聯邦法院判決艾佛瑞特市的禁令違憲。

店外門禁森嚴，保全站崗審視來客。（記者王若然/攝影）
店外門禁森嚴，保全站崗審視來客。（記者王若然/攝影）

咖啡 亞裔 橙縣

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