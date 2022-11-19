金針菇一包5元漲價10倍 華人嘆蔬菜也吃不起

蒙特利公園市的香港超級超市，一袋金針菇的價格4.99元。（記者邵敏／攝影）

在萬物皆漲的年代，洛杉磯地區一些蔬菜 漲價離譜。小蔥價格前段時間暴漲至一把兩元引爭議，如今金針菇的價格一包5元。華人 感慨，「這個價格幾乎漲了10倍，再這樣漲下去，恐怕連蔬菜也吃不起。」

洛縣亞凱迪亞 市（Arcadia）華人蔣女士最近逛超市發現，好運來超市金針菇的價格一小包4.99元，她開始以為標價錯了，但詢問店員後得知沒錯。蔣女士說，金針菇雖不是華人餐桌上的必需品，但每次吃火鍋，她都會買上幾包，真沒想到現在會這麼貴。

同樣的價格出現在蒙特利公園市（Monterey Park）的香港超市，一袋金針菇的價格也是4.99元。該超市蔬菜部負責人Jorge表示，這個價格已經有一段時間，此前是一袋0.99元。疫情期間價格就開始逐級上漲，1.99元、2.99元、直至4.99元。

Jorge解釋說，該超市的金針菇基本上都從墨西哥進貨，因為貨源大量減少，導致價格暴漲。相比之下，其他一些菌菇類雖然也漲價，但漲幅都沒有金針菇那麼高。比如好運來超市小香菇的價格一袋1.69元，白玉菇2.49元，唯獨金針菇價格最高。對此，Jorge表示他不確定具體原因。

南加華人也在社交媒體上討論金針菇的漲價趨勢。有人指出，「金針菇以前一塊錢兩包，打折時一塊錢4包，後來漲到1塊錢一包我已經覺得貴了，沒想到現在是4.99元一包，跟之前一塊錢兩包相比，竟然漲了10倍太離譜了。」有華人表示，「我家附近的超市，金針菇價格一包已經超過5元，而且貨架上存貨也不多，如果再這樣漲下去，我恐怕連普通蔬菜也吃不起了。」

不久前，超市中的小蔥價格曾讓不少華人驚訝，從1元三把蔥的價格漲到一把1.99元，現在價格雖有所回落，但基本維持在一把蔥1元左右。家庭主婦蔣女士表示，小蔥是華人廚房的必備之物，再貴也要買，但經過那一波漲價後，她就在院子裡種了一些蔥，「非常簡單，把蔥的根剪下來，隨便插在泥土中就會長得很快，我現在基本都不用買蔥了。」