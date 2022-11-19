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節日季旅行好禮 DMV網上申請全真駕照Real ID

記者丁曙／即時報導
便利民眾節日季搭乘飛機旅行，可使用DMV網上服務申請全真駕照。（DMV）
便利民眾節日季搭乘飛機旅行，可使用DMV網上服務申請全真駕照。（DMV）

感恩節（Thanksgiving）是一年中最繁忙的旅行季節之一，加州汽車管理局（DMV）為幫助民眾順利通過繁忙的機場安檢，可以輕鬆搭乘飛機，提供DMV網上服務取得全真駕照（REAL ID），可使個人旅行更加便捷。

在今年感恩節假期搭乘國內航班，是否需要持有REAL ID才能登機？DMV表示，這個節日季還不需要持有REAL ID才能乘坐國內航班或進入聯邦機構，但是明年需要，執行日期是2023年5月3日。因此強烈建議所有加州人，在這個節日季给自己準備一份好禮一一REAL ID，可以預約辦理全真駕照。

如果去DMV之前沒有先預約，也可以上網查詢DMV辦事處的等待時間，或在網上完成REAL ID申請，然後本人去DMV辦事處完成作業程序，帶上自己所有相關的證明文件，並上網開始申請。

有人問，自己的駕照丟失了，需要在感恩節搭飛機之前換一本，可以在網上申請新駕照嗎？DMV表示，可以的。但如果個人駕照丟失、被盜或損毀等，可以通過如下步驟在網上申請補發駕照：1.如果以前沒有帳戶需申請網上帳戶。2.如果地址變更（Change the address，COA），請確認此變更已被受理並等待14天後再申請補發駕照。3. 準備好補發駕照的費用。通常會在兩到四周內通過郵件收到新駕照。如果60天後還未收到，請撥打1-800-777-0133查詢。

還有人詢問：自己的車輛牌照登記過期了，但在感恩節前沒時間去DMV辦理，能否在網上為車輛登記續延？DMV表示，可以的。這個節日季，無需排隊就可以在網上為自己的車輛牌照登記續延日期。無論是車輛牌照登記續期，還是地址變更，或是駕駛執照續延等，DMV提供多種網上服務項目，可以讓駕駛人輕鬆、便捷地完成辦理DMV業務。民眾可以登錄dmv.ca.gov/portal/dmv-online/，查尋網上業務清單。

除了網上服務之外，DMV還為完成一些特定交易提供其他辦理方式，減少消費者來訪DMV的次數，可在這個節日季節省時間，其中包括DMV自助服務機及商家合作夥伴自助辦理（BPA）。

DMV自助服務機是獨立的自助觸屏設備，從車輛牌照登記續延、付費到上交保險證明，該機器可以指導消費者辦理多種DMV業務。民眾可登錄https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/kiosks/，查尋DMV自助服務機地點清單。

DMV的商家合作夥伴自助辦理項目（Business-partner-automation-program，BPA），授權符合條件的合作夥伴，從他們的所在地點辦理車輛有關的業務，其中包括車輛登記及車主證明。瞭解更多BPA項目的訊息以及在此辦理的業務，可登錄https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/business-partner-automation-program/。瞭解更多訊息或查找此處未列出問題的答案，可到www.dmv.ca.gov查尋。

由於當下進入節日季，所有DMV辦事處會在下列節日期間關閉：11月24日（星期四）至11月25日（星期五）感恩節假期，12月26日（星期一）補休25日（星期天）聖誕節。

首次在網上申請REAL ID後，本人還要去DMV辦事處完成相關手續。（記者丁曙／...
首次在網上申請REAL ID後，本人還要去DMV辦事處完成相關手續。（記者丁曙／攝影）

DMV 駕照 加州

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