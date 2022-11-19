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女子駕「噴火三輪車」在南加高速公路疾馳

記者趙健／橙縣即時報導
一輛噴火三輪、後備箱大開的黑色賓士SUV在高速公路上疾馳。（視頻截圖）
一輛噴火三輪、後備箱大開的黑色賓士SUV在高速公路上疾馳。（視頻截圖）

近日有網友發佈了一段在高速公路上行車時拍攝的視頻，畫面上一輛右前胎脫落、只剩三隻車輪、且後備箱敞開的黑色賓士SUV，在南加州橙縣的高速公路上疾馳，無車胎的右輪軸與路面高速摩擦、火星四濺，而車內女司機照樣淡定地駕駛著該輛「噴火三輪車」向前奔馳。

影音來源：Reddit；後製：記者趙健

從畫面中可以看到，這輛黑色SUV的後備箱門完全大敞，車內情景一目了然。一名女司機神情輕鬆的駕駛該車快速向前。更令人詫異的是，這輛車右前輪缺失，光禿禿的輪軸與路面摩擦，發出刺耳的噪音，火花四濺，令人心驚膽戰，極度危險。

據拍攝者稱，這是他在橙縣405高速公路上拍攝到的畫面，他幾番試圖提醒並嘗試攔下該司機，但都沒有成功。最終這名司機因與另一輛車碰撞被迫停下來，所幸沒有無人受傷。但女司機下車後的表現非常奇怪，似乎全然不知道發生了什麼，也不知道自己正在駕駛著一輛「噴火三輪車」。這讓拍攝者懷疑她可能是嗑藥過猛。面對拍攝者的質問，女司機一再堅持自己並無嗑藥。但就在女司機從駕駛座上離開後，拍攝的畫面上清楚地捕捉到駕駛座位上掉落著幾顆彩色藥丸。

視頻拍攝者還表示，還有另一位熱心的男司機已幫助過該女子換上備胎，沒想到沒一會兒又被該名女司機自己取下，這才出現了之後她駕駛「噴火三輪車」在高速公路上疾馳的奇景。

爾灣市警察局（Irvine PD）表示，關於該視頻裡的內容已展開調查，涉事車輛已被扣押，目前尚未逮捕該女子。

有網友評論稱，「如果當時路面上有其他車輛洩露的汽油等易燃物，後果將不堪設想。」

無胎車輪的輪軸與路面高速摩擦，火星四濺。（視頻截圖）
無胎車輪的輪軸與路面高速摩擦，火星四濺。（視頻截圖）

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