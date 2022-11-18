內陸13歲女生哮喘死亡 校方處置失當賠償1500萬

13歲女生卡拉絲柯生前照片。（CBS）

南加 內陸學區 一學生在校區突發哮喘病，未能及時就醫死亡。近日學區同意賠償死者家屬逾1500萬元，成為該學區甚至加州 史上因哮喘病死亡的最大一筆賠償官司。

事故發生在三年前，死亡學生是13歲女生卡拉絲柯（Adilene Carrasco），內陸尤開帕－卡利梅薩學區 Mesa View 中學學生，生前患有哮喘病。據起訴書，導致卡拉絲柯死亡主要原因，是學區未能遵守相關突發事件緊急應對規定，官司敗訴後賠償金額1575萬元。

據起訴書，2019年10月31日，卡拉絲柯在上科學課，全班學生到操場參加與萬聖節有關的南瓜遊戲(pumpkin chuckin)比賽。活動期間，該學生感到呼吸困難，科學老師告訴她可以由其他同學陪同，返回教室使用呼吸器，但是，卡拉絲柯使用呼吸器後仍未緩解症狀。同學返回操場詢問老師，是否要到學校醫務室找護士處理？但此時卡拉絲柯已經無法直立，意識模糊，呼吸不暢。但老師仍未立即呼叫醫療人員幫助，而是堅持要將她送到山上的學校醫務室。此時，卡拉絲柯病情惡化，引起學生們恐慌。

最終一名校區巡視人員，用高爾夫球車將卡拉絲柯接到學校醫務室，當時已經聽不到她呼吸聲音了。當急救人員趕到時，她心臟已經停止跳動。九天後，卡拉絲柯在聖伯納汀諾縣洛瑪林達大學兒童醫院死亡。

據起訴書說，學區規定內容中有「若學生發生嚴重受傷或其它異常情況時（骨折、頭部傷、呼吸問題），應由成人陪同前往學校護士處理」，「勿要讓其他學生陪同去處理。」

這起悲劇已經發生逾三年，死亡學生家屬仍沉浸在巨大悲痛中。