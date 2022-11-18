洛縣房鑰計劃顧遊民 兩年4800間免費住

洛縣房鑰計劃兩年提供4800個房間入住遊民。（Los Angeles Homeless Services Authority）

洛杉磯 無家可歸者服務管理局18日表示，新冠期間開始的房間鑰匙項目（Roomkey Program），從2020年至今兩年間，已為超過4800名遊民 提供了永久性住房。

目前該項目已逐漸縮減規模，目前在洛杉磯市城中區（downtown Los Angeles）和威尼斯（Venice）還有286人等待安置，當地的The Grand和The Cadillac兩個酒店將在2023年2月關閉，供遊民入住。届時，洛杉磯大約有超過1萬名遊民獲得安置。

洛杉磯長期以來為遊民提供住房補貼和代金券，資助他們租房，不少遊民每月的租房代金券超過1000元。不過很多房東 私下表示，遊民入住會影響到正常的房屋租賃市場，很多租戶不願意與有持有政府住房補貼的特殊人群為鄰。洛杉磯相關部門的調查顯示，持租金代金券的遊民要永久性租房確實面臨挑戰。

洛杉磯市房屋委員會主席兼首席執行官Doug Guthrie告訴市議會遊民和貧困委員會，現在房東一般要等45到60天才能收到政府提供給遊民的租房代金券，但大多數房東通常保留空房最多30天，因為洛杉磯的住房需求空前，房東不願意冒險等待，這種情況使得遊民租房更加困難。

洛杉磯市房屋委員會臨時執行董事David Simon表示，洛杉磯還在盡力為剩下的遊民安排永久性的住房，10月下旬共有249人，分別入住好萊塢的Highland Gardens酒店和範奈斯的Airtel Plaza酒店。