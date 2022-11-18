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眾議院變天 趙美心盛讚裴洛西奉獻國家呵護亞裔

記者丁曙／洛杉磯即時報導
2009年7月美國首位華裔女性國會眾議員趙美心（左一）上任，裴洛西眾議長（右一）親自為她主持宣誓就職儀式。（本報檔案照）
2009年7月美國首位華裔女性國會眾議員趙美心（左一）上任，裴洛西眾議長（右一）親自為她主持宣誓就職儀式。（本報檔案照）

代表洛杉磯地區的國會第 27區眾議員加西亞（Mike Garcia）16日贏得關鍵一役，使共和黨凑齊 218 個席位控制了眾議院，民主黨籍眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布將辭去領導職務，成為今年期中選舉的一大轉捩點。對此國會亞太裔黨團 (CAPAC)主席趙美心（Judy Chu）發表聲明，讚揚裴洛西對國家的重大貢獻和對亞太裔社區堅定不移的支持。

多年來，裴洛西同亞太裔社區保持良好關係。2009年7月美國首位華裔女性國會眾議員趙美心上任，裴洛西以眾議長之尊親自為她主持宣誓就職就式。對此，眾議員趙美心指出，裴洛西議長留下了諸多歷史性遺產。作為第一位擔任這項受人尊敬職位的女性，20年來她帶領眾議院通過了具有里程碑意義的立法，例如平價醫療法案（Affordable Care Act）、美國救援計劃（American Rescue Plan）、降低通貨膨脹法案（Inflation Reduction Act）等，這些法案採取了重大步驟，通過增加獲得醫療保健的機會、創造就業機會和應對氣候危機，來減少亞太裔美國人社區的種族和民族差異。

此外，議長佩洛西一直是亞太裔社區的堅定擁護者，包括迅速通過將 COVID-19 仇恨犯罪法等法案付諸實施，重力打擊反亞裔仇恨，確保有害的反華言論沒有立足之地。她還倡議在美國國會大廈內添加已故日裔國會女議員 Patsy Mink 的肖像，肯定美國亞太裔的歷史和貢獻。因此，趙美心代表國會亞太裔黨團，感謝裴洛西議長卓越的領導和對美國亞太裔社區堅定不移的呵護和支持。

眾議院是國會的兩院之一，作為立法部門的一部分，該院有權制定法律、規範商業、控制稅收和支出政策。眾議院也是美國的民意代表機構，眾議員可以提出法案和決議，提出修正案並在委員會任職。眾議院有 23 個具有不同立法管轄權的常設委員會，每個委員會都審議其各自的法案和議題，並向國會提出建議以供考慮。

因此，今年期中選舉，兩黨對國會眾議院席位每一席必爭，並且背書亞太裔競選。在南加州地區，共和黨背書的韓裔金映玉（Young Kim) 、朴銀珠（Michelle Steel ) 連任成功，但華裔秦振國（Eric Ching）挑戰失利。同時，民主黨背書的華裔趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）連任成功，但陳介飛（Jay Chen）挑戰失利。

眾議院席位對亞太裔影響重大，趙美心在國會大廈外新聞會發言闡述亞太裔事務立場。（趙...
眾議院席位對亞太裔影響重大，趙美心在國會大廈外新聞會發言闡述亞太裔事務立場。（趙美心推特）

裴洛西 眾議院 趙美心

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