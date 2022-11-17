撞傷25名洛縣警察學員嫌犯被捕 保釋金200萬 因打嗑睡

事故原因是一部 SUV汽車逆向行駛導致。（KTLA5）

涉嫌開車衝撞造成洛杉磯 縣25名訓練警員受傷的男子17日被警方逮捕，保釋金200萬元。警方初步調查顯示，嫌犯為鑽石吧居民，22歲，肇事時身上沒有測出酒精，指稱案發時他正好打嗑睡。嫌犯將在18日過堂。

當局逮捕的改名男子為尼古拉斯·約瑟夫·古鐵雷斯（Nicholas Joseph Gutierrez），警方稱，他16日涉嫌開車在南惠提爾（South Whittier） 衝撞一大群正在跑步訓練的洛杉磯縣警察 學院的學員，造成超過20人受傷，其中五人傷勢嚴重。古鐵雷斯目前被控企圖謀殺執法人員等多項罪名。

25名受傷警察學員的情況目前尚不清楚，但一名重傷員16日晚進入了危重加護病房。

16日的汽車 衝撞事件發生在當天清晨6點30分左右，地點在南惠提爾的Mills Ave.10600號街區的洛杉磯縣警察學校STARS中心附近，大約75名警察學員們正分四個隊列進行跑步訓練，訓練教官和兩輛警察黑白無線電車也在現場。

據目擊者稱，當學員們沿著Mills大道向北行進時，一輛本田CRV以每小時30至40哩的速度駛近人群，逆向撞入人群。

據現場目擊者說，撞擊人群的肇事汽車撞得稀巴爛，汽車頭部嚴重變形，對人群造成的傷害可想而知。肇事者古鐵雷斯也受輕傷，被送往醫院。根據洛縣警局現場測試，古鐵雷斯身上的酒精含量為零。

當局於16日晚上搜查了嫌疑人鑽石吧的家，幾個小時後才將其逮捕。相關視頻顯示，警方在護送兩名婦女出門後進入嫌犯住宅。視頻顯示當局在裡面待了一段時間，但他們似乎沒有從家裡拿走任何可見的東西。

此次受到撞擊的警察學院是STARS中心學院646期學員，他們正在接受為期22週的培訓計劃。計劃完成槍枝、法律、警察程序、自衛、執法駕駛、體能等廣泛培訓，本周是他們的第八周訓練。