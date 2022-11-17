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洛縣金線輕軌東向延長工程 首站格蘭杜拉進入尖峰工期

記者楊青/格蘭杜拉即時報導
金線輕軌（Gold Line）東向第二期延長線工程進展順利，首站格蘭杜拉站進入尖峰工期，全程9.1哩工程有望2025年初如期通車。（記者楊青/攝影）
金線輕軌（Gold Line）東向第二期延長線工程進展順利，首站格蘭杜拉站進入尖峰工期，全程9.1哩工程有望2025年初如期通車。（記者楊青/攝影）

金線輕軌（Gold Line）東向第二期延長線工程進展順利，首站格蘭杜拉站進入尖峰工期，全程9.1哩工程有望2025年初如期通車。

總投資15億元的金線東延擴建工程，在五年前完成從亞凱迪亞到阿蘇薩的第一期東向延長工程之後，2020年7月開始從格蘭杜拉（Glendora）向東延伸，計劃從格蘭杜拉到波莫那（Pomona）9.1哩，途經格蘭杜拉、聖迪瑪斯、拉汶和波莫那四個車站，設計及建造權授予合資企業Kiewit-Parsons（KPJV）。山麓金線建設局（Foothill Gold Line Construction Authority）表示，在過去兩年中，超過300名工程人員全職投入二期延長工程建設，包括數十名專業工程師，整個工程進展順利，如果建設資金能夠落實到位，從格蘭杜拉至波莫那段工程可望提前半年、即2025年1月完成；到2026年初，整個延長工程12.3哩六個車站的工程將全部竣工。

在全線已基本完成地面清理的同時，目前第一站格蘭杜拉站進入施工尖峰。格蘭杜拉段山麓大道部分路口將從本周末開始為其12天的封路，附近許多路口都將關閉，民眾屆時需繞道而行，提前做好出入行路計劃為妥。

格蘭杜拉境內工程本周開始進入Foothill大道和Grand大道交叉口，和橋梁建設階段。工作人員將在白天和夜間工作，以完成排水、公用設施搬遷、基礎結構建設如澆築新的路緣石和排水溝、鋪設新的瀝青路面，拆除支撐腳手架等等，這項工作需要12天。其間，從10月26日（星期六）至1月10日（星期五），附近十字路口將關閉，所有直通和左轉車道將保持關閉，附近地區的住宅和商戶出入都將受到影響，包括ARCO和Vons購物中心，車輛無法通過，需繞道而行；但Barranca Ave.、Glendora Ave. 和Vermont Ave.（北行和南行）將作為主要的繞行路線繼續對所有車輛開放，Bennett Ave. 和66 號公路（東行和西行）也保持對所有交通開放；11月10日至12月2日，各個方向的交通將恢復，但車道仍會間歇性關閉。

長期以來以傳統和保守著稱的格蘭杜拉，近年湧進大批的華人居民，不完全統計，過去五年中，格蘭杜拉的華人居民從不到50戶增加到數百戶。不少華人居民樂見金線輕軌通過自己的城市，尤其在油價飛漲的今天，至少提供了交通更多選擇。不過也有居民擔心，從洛杉磯市區起點的金線輕軌，會不會給城市帶來更多遊民？

金線輕軌（Gold Line）東向第二期延長線工程進展順利，首站格蘭杜拉站進入尖...
金線輕軌（Gold Line）東向第二期延長線工程進展順利，首站格蘭杜拉站進入尖峰工期，全程9.1哩工程有望2025年初如期通車。（記者楊青/攝影）

金線 華人 亞凱迪亞

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