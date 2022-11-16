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南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

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南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

記者啟鉻／橙縣即時報導
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

網上約會心儀對象靠譜嗎？南加亞裔男子的不幸結局，值得警惕。南加橙縣（Orange County）一名越裔男子日前在網上認識一名異國女孩，他趕赴哥倫比亞一個城市與女孩約會。不久當地警方發現該男子遺體。死者家人目前正在眾籌網站募款，希望接男子的遺體回家。

據媒體報導，橙縣越裔男子阮保羅（Paul Nguyen）27歲，11月10日在哥倫比亞被殺害，據信是遭到歹徒搶劫後被害身亡。他的家人在眾籌網站GoFundMe籌錢，希望能將死者遺體返家安葬。家人形容這是殘忍隨意的犯罪，令人難以置信。

據秘魯當地報紙El Comercio 說，阮保羅在約會的社交網絡應用程序Tinder認識一名女子，於是跑到哥倫比亞城市Medellín 的一個夜店與女孩約會，然後就一直處於失聯狀態。死者妹妹阮艾米（Amy Nguyen）說，當地媒體描述，幾個小時後，阮保羅的遺體被丟棄在一個垃圾箱旁。

在名為小紅書（Reddit）的社交媒體上，阮艾米留言稱，家人確信阮保羅是與那個女孩準備開車外出時，遭到劫殺。阮艾米補充說，後來阮保羅的銀行卡在一家藥店使用過，據藥店收銀員說，使用者不是亞裔人士。

在募款網站留言欄中，阮艾米對捐款者表達謝意，並表示，那些貪婪歹徒對她的哥哥狠心下毒手。「在愛心朋友和社區幫助下，我們竭盡所能的找到他」，「但這還不夠。 我希望我能做得更多。 我希望能更多地保護他。」

截至發稿為止，死者家屬募款已經超過3萬5000元。該網站是https://www.gofundme.com/f/memorial-for-paul-nguyen。

亞裔 南加 橙縣

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