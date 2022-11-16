南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加洛杉磯一名華女 ，為剛到美國的丈夫申請綠卡 ，幾個月後她就反悔，稱丈夫是「渣男」，並讓律師幫忙撤銷綠卡申請。但過了一段時間，她又後悔撤銷申請，希望重新恢復申請狀態，這種反覆無常是因為夫妻兩人的感情起伏不定造成，而正因如此，現在重新申請十分困難。

據專門負責移民類案件的律師黃笑生介紹，今年他的律所曾接待過一對華人夫妻，持有綠卡的洛縣居民林女士準備為丈夫申請綠卡身分。這對夫妻當時讓黃笑生印象深刻，他們第一次來到律所時十指緊扣，看上去非常恩愛，「我看了覺得很羨慕，感覺他們之間肯定有真愛。」

林女士的丈夫持旅遊簽證來美國不到六個月，按照移民法規定，持有綠卡者可以在境內為配偶申請家屬移民。合同簽好後，黃笑生很快就為這對夫妻辦理轉變身份的各種手續，並向移民局 遞交所有必要的表格，拿到收據，打好指紋。

沒想到過了三個月，林女士哭著一人來到律所，讓律師撤銷配偶綠卡申請。黃笑生回憶當時場景，林女士大罵自己的丈夫是個渣男，騙了她，還說「男人不是好東西，現在不想再幫他申請綠卡。」律師當即表示，撤銷申請是非常嚴肅的事情，有法律規定，不是想撤就撤，建議林女士慎重考慮，如果撤銷了就不能再收回。

但林女士堅持撤銷申請，並願意承擔後果。為保護自己，黃笑生讓她當場寫了一份書面資料，並簽字證明撤銷申請是自己的意圖。此後，律所給美國移民局發函，撤銷綠卡申請。

黃笑生說，本以為這對夫妻非常恩愛，沒想到短時間就感情破裂，而讓他更沒想到的是，過了一段時間，林女士夫婦竟再次來到律所，表示夫妻關係已和好；女方提出，讓律師撤銷對原先申請的撤銷，恢復綠卡申請。黃笑生對他們的再次到來非常詫異，他告訴林女士，移民法有一條法規規定，如果當事人自願撤銷移民申請，就不能再撤銷這個撤銷。

如今，恢復申請的唯一辦法就是再次付款遞交申請，所有手續重新辦理，排期也將重新開始，林女士當即表示同意。但有個問題是，丈夫至今已在美逾期滯留超過六個月，無法再通過之前的方式申請綠卡，林女士如果想為丈夫申請的話，只能自己先成功申請公民身分才可以。面對這樣的尷尬境遇，夫妻倆後悔莫及。

通過此案，黃笑生提醒民眾，無論申請身分還是撤銷申請，都要考慮清楚，並詳細了解相關法律條款，「萬不能把這麼重要的事情當兒戲，感情好的時候就為對方申請，吵架了就想撤銷，這又不是餐廳點菜，想吃就點一份，覺得不好吃就退貨，一定要理性慎重對待。」