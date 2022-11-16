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洛市遊民衝進Target從貨架拿刀砍人 被安保槍殺

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
多輛警車集結在Target前。（KTLA)
多輛警車集結在Target前。（KTLA)

洛杉磯市中心一個目標百貨 (Target) 11月15日（週二）下午，發生了可怕的一幕，一名男遊民衝進超市內，從貨架上抓起一把刀就開始砍人，導致二人重傷，隨後該名遊民被安保開槍送醫後不治。

這場可怕的襲擊發生在下午 6 點 20 分左右，這家Target位於Figueroa街和第七街附近的FIGat7th 購物中心內。警方稱，一名非裔男性遊民進入 Target 商店，從貨架上抓起一把帶有九英寸刀片的刀具。據洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）說，嫌犯在商店裡走近一個九歲男孩，告訴他要殺了他。

摩爾說，該遊民不止一次地重複這句話，那個小孩試圖不理他，並走開。嫌疑人之後在沒有進一步的挑釁言語下，突然襲擊並刺傷孩子的肩部。

小男孩的肩後部受了很深的傷，摔倒在地上。嫌疑人隨後在店內走動，遇到一群女性。他又「殘忍地」刺傷了一名大約 25 歲的女性胸部。一些好心人來救她，把她拉到商店的藥房區，關上了門。

嫌疑人隨後走向商店前面，在那裡他遇到一名武裝的 Target 安保。摩爾說，這名安保起初試圖緩和局勢，並打算使用警棍。但當嫌疑人用刀向他靠近時，他改用槍向該名男子開了一槍，隨即該男子躺在地上。

一些洛杉磯市警察局的警員碰巧在購物中心附近，迅速趕到現場，將嫌疑人拘留。嫌疑人被送往當地醫院，隨後宣告死亡。兩名受害人則在醫院接受手術。

同時，店內爆發「混亂」，驚恐的顧客紛紛逃離。一名婦女在踩踏事件中被踩踏，臉上瘀傷。最初報告將她描述為第三名刺傷受害者，但摩爾澄清說，進一步調查表明她在混亂中受傷。

洛杉磯市警察局補充，嫌疑人與受害者沒有關係。

在洛杉磯市警察局警員衝進商店，並告知顧客撤離前不久，顧客描述了一個可怕的血腥場景。顧客薩拉戈薩（Kevin Zaragoza）回憶說，「不知從何而來，我們聽到人們在尖叫，我們衝到前面。就在出口處，我們看到一個女孩倒在地板上，她全身都是血。」

洛杉磯 警察 遊民

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